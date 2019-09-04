Госконтроль: передача госпредприятию паромного сообщения с островами оправдала себя

Паромное сообщение стало дороже: условно в 2007 году государство платило за перевоз каждого автомобиля дотацию в размере 11,4 евро, а в 2018 году – 18,3 евро (если учитывать каждого пассажира, то рост составил с 4 до 8 евро). Таким образом, без учета инфляции с начала заключения договора с предыдущим перевозчиком, расход на пассажира вырос вдвое, а на автомобиль – вполовину. Количество перевозимых автомобилей в то же время увеличилось примерно на 60%. Зарплата в сфере перевозок с 2006 года выросла почти в два раза, а потребительские цены и цена топлива – почти наполовину, т.е. подорожание не снизилось после введения в действие новых паромов и начала работы нового перевозчика.

Увеличение суммы пособия можно предположить до окончания действующего договора в 2026 году, поскольку на цену услуги влияет зарплата в сфере перевозок и складского хозяйства, индекс потребительских цен и цена топлива.

В госзакупке на регулярные рейсы паромного транспорта в 2014 г. самыми успешными оказались совместно предложившие наиболее низкую цену TS Laevad OÜ и TS Shipping OÜ. Расчеты действительного изменения повлиявших на оба предложения и на стоимость услуги индексов цен и количества рейсов показывают, что договор, заключенный с Väinamere Liinide OÜ, оказался бы для государства более дорогим.

Паромы осуществляют между материком, Сааремаа и Хийумаа за год почти такое же количество рейсов, как и при предыдущем перевозчике, но перевозится больше пассажиров и автомобилей, а доход от продажи билетов вырос. В 2011 году правительство поставило своей целью прежде всего создать в сфере паромных перевозок конкуренцию, добиться экономии и лучшего качества. Конкуренция возникла, потому что в конкурсе участвовало два услугодателя. По сравнению с предыдущим договором (на период 2006–2016) предложение по услуге в целом не стало дешевле, но на линиях вместо трех судов работает четыре больших судна, и в период 2016–2018 численность перевозимых пассажиров и автомобилей возросла, соответственно, на 10% и 15%, в т.ч. увеличилось и среднее число пассажиров на один рейс.