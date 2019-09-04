Госконтроль: передача госпредприятию паромного сообщения с островами оправдала себя

Госконтроль проанализировал стоимость содержания паромного сообщения с Сааремаа и Хийумаа, соответствующие договоры, численность перевезенных пассажиров и автомобилей, и выяснил, что правительству следует считаться с тем обстоятельством, что расход государства на паромное сообщение в связи с общим ростом цен и спроса будет расти, и что о перспективах содержания сообщения необходимо думать уже сейчас.
Паромное сообщение стало дороже: условно в 2007 году государство платило за перевоз каждого автомобиля дотацию в размере 11,4 евро, а в 2018 году – 18,3 евро (если учитывать каждого пассажира, то рост составил с 4 до 8 евро). Таким образом, без учета инфляции с начала заключения договора с предыдущим перевозчиком, расход на пассажира вырос вдвое, а на автомобиль – вполовину. Количество перевозимых автомобилей в то же время увеличилось примерно на 60%. Зарплата в сфере перевозок с 2006 года выросла почти в два раза, а потребительские цены и цена топлива – почти наполовину, т.е. подорожание не снизилось после введения в действие новых паромов и начала работы нового перевозчика.
Увеличение суммы пособия можно предположить до окончания действующего договора в 2026 году, поскольку на цену услуги влияет зарплата в сфере перевозок и складского хозяйства, индекс потребительских цен и цена топлива.
В госзакупке на регулярные рейсы паромного транспорта в 2014 г. самыми успешными оказались совместно предложившие наиболее низкую цену TS Laevad OÜ и TS Shipping OÜ. Расчеты действительного изменения повлиявших на оба предложения и на стоимость услуги индексов цен и количества рейсов показывают, что договор, заключенный с Väinamere Liinide OÜ, оказался бы для государства более дорогим.
Паромы осуществляют между материком, Сааремаа и Хийумаа за год почти такое же количество рейсов, как и при предыдущем перевозчике, но перевозится больше пассажиров и автомобилей, а доход от продажи билетов вырос. В 2011 году правительство поставило своей целью прежде всего создать в сфере паромных перевозок конкуренцию, добиться экономии и лучшего качества. Конкуренция возникла, потому что в конкурсе участвовало два услугодателя. По сравнению с предыдущим договором (на период 2006–2016) предложение по услуге в целом не стало дешевле, но на линиях вместо трех судов работает четыре больших судна, и в период 2016–2018 численность перевозимых пассажиров и автомобилей возросла, соответственно, на 10% и 15%, в т.ч. увеличилось и среднее число пассажиров на один рейс.
Быстрый рост спроса повлек за собой более высокие расходы для государства и при новом перевозчике. В 2017 году сумма пособия составила для нового перевозчика примерно столько же, сколько и в 2015 г., т.е. в последний полный год деятельности Väinamere Liinid, соответственно, 15,8 и 15,4 млн евро. Несмотря на тенденцию увеличения количества перевезенных до сих пор автомобилей, государство не сумело предвидеть роста летнего спроса, в результате чего у перевозчика в 2018 году были заказаны дополнительные рейсы на линии Виртсу-Куйвасту третьим паромом. За дополнительные рейсы парома Regula государство заплатило, в общей сложности, 1,71 млн евро, и годовой расход государства вырос в целом до 18,3 млн евро. Дополнительные рейсы были заказаны и на лето 2019 года. С тенденцией увеличения спроса при планировании паромного сообщения необходимо считаться и в дальнейшем.
В течение следующих трех лет следует решить, каково будущее транспортного сообщения с островами и как будет организовано паромное движение по окончании договора в 2026 году. Если государство желает воспользоваться предусмотренной договором возможностью выкупить паромы по окончании договора, об этом следует уведомить перевозчика не позднее 30 сентября 2022 года, и необходимые для выкупа деньги следует запланировать в государственной бюджетной стратегии (RES), а на основании этого, самое позднее, и в госбюджете 2026 года. Поскольку 106,4 млн евро – это явно слишком большая сумма, чтобы запланировать ее непосредственно в расходах госбюджета, необходимо разработать и соответствующую схему финансирования. Также необходимо при планировании паромного движения учитывать, что хотя к 2018 году еще не был достигнут описанный в закупке объем рейсов, быстрый рост численности пассажиров и автомобилей уже сегодня обусловил дополнительные перевозки и заказ дополнительного парома на летний период.
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Для поддержания паромного сообщения между материковой Эстонией и островами Сааремаа и Хийумаа государство каждые 10 лет организует с целью нахождения перевозчика госзакупку, ежегодно договаривается с перевозчиком об объеме перевозок и графике движения судов, а также поддерживает перевозку автомобилей и пассажиров за счет госбюджета.
В результате проведенного в 2006 году конкурса перевозок в период 2006–2016 перевозками между островами занималась компания Väinamere Liinid.
В госзакупке 2014 года, кроме тогдашнего перевозчика Väinamere Liinid, участвовали дочерние предприятия Tallinna Sadam – TS Laevad и TS Shipping, которые вышли с общим предложением. На основании методики оценки предложений цена общего предложения составила в нынешней стоимости 241,1 млн евро, что было примерно на 30 миллионов евро меньше предложения Väinamere Liinid. Разница в стоимости предложений сформировалась, главным образом, за счет изменяющейся части периодической платы, которая у авторов общего предложения была меньше, чем в предложении Väinamere Liinid. Изменяющаяся часть периодической платы – это устанавливаемая договором плата, которая платится раз в месяц независимо от количества рейсов. Она корректируется раз в год в соответствии с изменениями уровня зарплат и индекса потребительских цен. Фиксированная часть периодической платы и плата за рейсы в предложениях значительно не отличались.
В результате организованной в 2014 году госзакупки в период 01.10.2016–30.09.2026 услугу перевозки оказывают дочерние фирмы Tallinna Sadam – TS Laevad и TS Shipping. Для покупки паромов головная фирма TS Laevad Tallinna Sadam выпустила облигаций в декабре 2015 года на 60 миллионов и в июле 2016 года – на 80 миллионов евро.
Услугу по перевозке оказывает находящееся в полной собственности Tallinna Sadam дочернее предприятие TS Laevad. Концерну принадлежит пять паромов: Leiger, Tiiu, Tõll, Piret и Regula.
С выхода Tallinna Sadam на биржу 13.06.2018 г. Эстонская Республика (через Министерство экономики и коммуникаций) имеет в предприятии участие в объеме 67,03%. 32,97% принадлежит эстонским и международным инвестиционным фондам, банкам, пенсионным фондам и эстонским розничным инвесторам.
В соответствии с заключенным договором государство имеет возможность (но не обязанность) выкупить 1-4 парома по окончании договора в 2026 году за 26,6 млн евро за каждый паром. В случае если государство пожелает воспользоваться этой возможностью, об этом, согласно договору, следует сообщить за четыре года до окончания договора, т.е. не позднее 30 сентября 2022 г.
Обзор Госконтроля охватывает период времени 2006–2018 гг., т.е. с начала последнего 10-летнего периода договора с оказывавшим услугу перевозки предприятием Väinamere Liinid до конца 2018 года, когда линии более двух лет уже обслуживала фирма TS Laevad. В обзоре рассматривается паромное сообщение с крупными островами Эстонии, т.е. линии Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа.
Использованные в обзоре данные касаются объемов паромного движения (перевезенные автомобили, пассажиры и выполненные рейсы), выплаченного государством пособия, а также влияющих на размер пособия показателей (цена топлива, индекс потребительских цен, уровень зарплат). В обзоре приводится сравнение условий действующего и предыдущего договора на услугу перевозки.
Аудиторы Госконтроля ответили на следующие основные вопросы:
- Как изменились суммы пособий на общественный транспорт начиная с 2006 года?
- Чем различаются условия двух договоров, т.е. договора 2006 г. и 2014 г.?
- Как изменилась численность рейсов, пассажиров и автомобилей начиная с 2006 года?
Также было важно понять, каков был путь к нынешней организации паромного сообщения. Для этого изучалось, из каких соображений исходило государство и какие цели были поставлены.
В конце 2018 года при презентации рабочего плана Госконтроля специальная контрольная комиссия Рийгикогу по госбюджету интересовалась, насколько целесообразными являются действия государства при организации паромного сообщения.