Ср, 4.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Скончался легендарный норвежкий биатлонист

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Halvard Hanevold

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

Вчера днем ушел из жизни известный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд.

Спортсмен умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются.

3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.

Ханеволд начал заниматься биатлоном в 15 лет и дебютировал в профессиональном спорте в сезоне-1991/1992. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли «крабом».

За свою карьеру норвежец выиграл три золота Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два серебра и бронзу Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых – 8 серебряных – 4 бронзовых).

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в «Гонке легенд биатлона» в Раубичах. 31 августа он был на фестивале Мартена Фуркада во французском Анси.

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