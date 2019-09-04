Ср, 4.09.2019
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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

Daniil Medvedev kutsub publikut veelgi kõvemini enda vastu vilistama.

ФОТО: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures

Даниил Медведев еще на один шаг приблизился к финалу последнего в этом году турнира Большого шлема, US Open.

В четвертьфинале US Open пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку в четырех партиях 7:6,6:3, 3:6, 6:1,а третья ракетка Роджер Федерер в пяти сетах проиграл Григору Димитрову 3:6,6:4,3:6,6:4,6:2.

23-летний теннисист стал первым россиянином в полуфинале турнира «Большого шлема» с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный.

Теперь Медведев, лучшим достижением которого ранее была 1/8 финала Australian Open-2019, обойдет в рейтинге Доминика Тима и впервые станет четвертой ракеткой мира, передает Sports.ru.

В среду прошлогодний полуфиналист Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, а Маттео Берреттини – с Гаэлем Монфисом.

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