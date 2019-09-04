Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

В четвертьфинале US Open пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку в четырех партиях 7:6,6:3, 3:6, 6:1,а третья ракетка Роджер Федерер в пяти сетах проиграл Григору Димитрову 3:6,6:4,3:6,6:4,6:2.

23-летний теннисист стал первым россиянином в полуфинале турнира «Большого шлема» с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный.

Теперь Медведев, лучшим достижением которого ранее была 1/8 финала Australian Open-2019, обойдет в рейтинге Доминика Тима и впервые станет четвертой ракеткой мира, передает Sports.ru.