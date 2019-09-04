Ср, 4.09.2019
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Болгария попросила РФ не называть освобождением приход Красной армии

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Флаг Болгарии.

ФОТО: STOYAN NENOV / REUTERS

В Софии должна открыться выставка, посвященная освобождению Болгарии от нацистов. МИД Болгарии заявил, что это освобождение принесло репрессии, удушение гражданского самосознания и задержку экономического развития, пишет DW.com.

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к российскому посольству в Софии с официальным заявлением, в котором попросило не употреблять сомнительный исторический термин (освобождение) в контексте прихода советских войск в 1944 году. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Болгарии во вторник, 3 сентября. Поводом для обращения стала выставка Российского культурно-информационного центра "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться в Софии 9 сентября.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что на щитах Советской Армии народы Центральной и Восточной Европы получили полувековые репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией", - напоминает МИД Болгарии.

Посольство России в Болгарии объявило на своей странице Facebook, что обескуражено заявлением МИД. "Выставка направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ", - написали его представители.

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