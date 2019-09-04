Бывший игрок сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

RTL cообщает, что полиция Гамбурга начала расследование после заявления женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.