Ср, 4.09.2019
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Бывший игрок сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

Кристоф Метцельдер

ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший защитник дортмундской «Боруссии», «Реала», «Шальке» и сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

RTL cообщает, что полиция Гамбурга начала расследование после заявления женщины, которая предоставила как минимум 15 детских порнографических фотографий, которые Метцельдер отправил ей через WhatsApp.

«Мы ведем расследование по обвинению Метцельдера в распространении детской порнографии, включая те фотографии, что были получены в Гамбурге», – заявила представительница прокуратуры Лидди Охтеринг.

Полиция задержала Метцельдера около спортивной школы в Хеннефе, изъяла у него мобильный телефон. Во время обыска дома у Метцельдера был изъят также и компьютер. 

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