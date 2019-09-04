О чем печалится The Guardian?

Когда моему внуку было лет восемь я обманом вынудила его прочесть «Евгения Онегина»: я сказала, что нужно роман перепечатать на пишущей машинке, что такое я получила задание на работе, и без него не справлюсь. Худенький маленький мальчик сел за громоздкую машинку, каждый удар по которой стоил большого труда, и стал перепечатывать по буквам бессмертный том. Я наградила его за труды новейшим Lego, о котором он тогда мечтал больше, чем Татьяна Ларина о взаимности Евгения Онегина. Потом он по собственной инициативе (игрушки-то появлялись все новые и новые) взялся за «Бурю» Шекспира. Продолжать не буду, не мне судить о нынешних способностях моего внука.

Есть люди, которые крадут драгоценности, картины, стоящие миллионы, грабят банки; мне же бесконечно дороги те, кто могут украсть книгу из моей домашней библиотеки.

Петербургский журнал «Звезда», главный редактор которого Андрей Арьев прочел на «Днях Довлатова» лекцию «Довлатов и Бродский», открывает в ближайшее время рубрику «Чтение как судьба». Какое прекрасное название! То, что собственное писание становится судьбой, известно всем, но вот каково играть в чужие слова, быть детективом, Шерлоком Холмсом, разгадывая подтексты, вторые и третьи смыслы, сопоставлять жизненные обстоятельства писателя с его сочинениями. Такие детективные расследования увлекательны и азартны – это своего рода Монте-Карло, на которое не жаль потратить жизнь. Читатель – всегда азартный игрок, дознаватель, он интригует, блефует, он прячет тузы в рукавах своей памяти, словно профессиональный шулер, он торопит развязку и одновременно боится ее, он ставит на страницу бессонную ночь; жена запрещает ему посещать книжные ярмарки, он воровато ускользает туда и возвращается, пряча под вешалкой внушительный пакет, который обнаружится в момент полной семейной идиллии.

Нам не бывает одиноко

Жизнь читателя никогда не бывает одинока: при нем его любимые цитаты, при нем его любимые герои, при нем его прекрасная речь, ибо речь развивается только благодаря чтению. Я всегда вспоминаю рассказ Хорхе Луиса Борхеса о том, как он, уже ослепший, все равно ходил в книжные магазины, оглаживал книги, трогал корешки и покупал, покупал, покупал, зная, что прочесть он уже ничего не сможет. Человек идет в театр, на стадион, в кино, чтобы – кроме главной цели – побыть среди людей. Читатель, напротив, бежит от людей, чтобы, наполнившись новыми мыслями и смыслами, быть вновь им интересным.

Я все время слышу жалобы: сегодня молодежь не знает, кто такой Гомер, завтра она уже не будет знать, кто такой Шекспир, что же делать?! Вот вам и ответ: покупайте книжные полки, заполняйте их хорошими книгами, и ваши дети, постоянно натыкаясь на корешок со словом «Шекспир», в конце концов, запомнят это имя. Так и начинается заполнение пустого внутреннего пространства, выделенного человеку для самостоятельного духовного и душевного насыщения.

Есть люди, которые крадут драгоценности, картины, стоящие миллионы, грабят банки; мне же бесконечно дороги те, кто могут украсть книгу из моей домашней библиотеки (особенно приятно, если написанную мной). Эта книжная клептомания выдает человека, знавшего дефицит книг, – такой дефицит не сравним с отсутствием колбасы или пятнадцати сортов сыра (в начале 90-х я была в гостях у своего друга художника – эмигранта из Советского Союза, добившегося возможности жить в Париже; нас как раз стали выпускать за границу; его жена, ставшая за несколько лет настоящей француженкой, извинилась, что к десерту будет подано всего четыре сорта сыра, у нас же тогда было только два варианта: есть сыр или нет сыра. Но никакой сыр, никакие устрицы не могли сравниться с теми рисунками и картинами, которые подарил нам тогда Владимир Макаренко, уехавший во Францию из Эстонии. Не потому, что, ах, я такая вся из себя духовная, а потому, что, как говорил Мандельштам, бублик можно съесть, а дырка от бублика останется, поэтому она важнее.