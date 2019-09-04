Театр, любовь и статическое электричество

Две фуры с ржавым металлом

Молодая актриса счастлива своей влюблённостью и мечтает посвятить себя служению сцене. Выбор между мечтой и любовью она делает в пользу театра: оставляет своего возлюбленного-студента и поступает на содержание к богатому человеку.

Декорация к спектаклю – две фуры с ржавым металлом, каждая длиной 16 с половиной метров. Проблема заключалась даже не в том, что за фуры надо было заплатить – ржавое железо требовалось вручную разгрузить и построить из него декорацию, потом разобрать, погрузить и отправить в Москву. Это тяжелый и затратный по времени труд.

"Таланты и поклонники" ФОТО: Архив "Золотой маски"

А зрители увидели трансформирующийся железный занавес – то, что в театре называется пожарным занавесом; в случае опасности он отделяет зал от сцены, публику – от актёров. В спектакле Карбаускиса железный занавес – овеществленная метафора: он навсегда отрезает человека театра от нормальной жизни и общепринятых человеческих ценностей.

Как рождаются шедевры

В программу восьмого фестиваля вошёл спектакль «Три сестры» петербургского Малого драматического театра в постановке Льва Додина. Мнения зрителей диаметрально разошлись: одним спектакль показался тяжелым, депрессивным и не очень интересным, другим – бесспорным шедевром.

«Я уже давно утратила надежду, что фестивальная программа может понравиться всем, и спокойное воспринимаю противоположные мнения, – говорит директор фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» Светлана Янчек. – Но сам театр Додина – уникальный. Удивительный театр! Не только в творческом смысле, но и в плане атмосферы, поведения за пределами сцены. Интеллигентный и очень дисциплинированный коллектив. Авторитет художественного руководителя – беспрекословный, но зиждется не на страхе, а на искреннем единодушном почитании Мастера».

Единственная сложность для организаторов фестиваля – график работы Льва Абрамовича: он работает ночью. «После вечернего прогона – заметьте, завтра спектакль! – может начаться обсуждение, часа на два. Разбор показанного спектакля – сразу по его окончании и вполне может затянуться за полночь. А у нас аренда помещения, как правило, до 23 часов. Конечно, нам, как и актёрам Додина, в голову не приходит роптать. Договариваемся с вахтёрами, организуем развозку. А что делать?»

"Таланты и поклонники" ФОТО: Архив "Золотой маски"

Спектакль по пьесе Мартина МакДонаха «Калека с Инишмана» Пермский театр «У Моста» показывал на фестивале «Золотая Маска в Эстонии» второй раз и снова с огромным успехом. Два года назад его играли в Русском театре, на сей раз – в Адском зале Linnateater, более подходящем для спектакля. По совпадению, это было в день рождения Пермского театра. По такому случаю министр культуры Рейн Ланг после спектакля подарил гостям ящик хорошего вина. А поскольку организаторы фестиваля, со своей стороны, устроили артистам праздничный фуршет, до вина от эстонского министра дело не дошло. Надо думать, оно пришлось очень кстати на обратном – неблизком! – пути в Пермь.

Пермяки показали еще один спектакль по пьесе Мартина МакДонаха – «Сиротливый запад». Вообще, создатель и художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов – первооткрыватель ирландского драматурга в России и один из лучших его интерпретаторов.

В тот же приезд Сергей Федотов провёл мастер-класс со студентами театральной школы LAVAKAS. На всех мероприятиях осуществляется синхронный или последовательный перевод для эстонских студентов. В случае с Федотовым, учитывая его бешеный темперамент и, мягко говоря, любовь к крепкому словцу, это было непросто. Есть все основания полагать, что на мастер-классе было очень интересно!

Завершал восьмой фестиваль «Маскарад» Театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса. Звучит чарующий вальс Хачатуряна, и на протяжении всего спектакля – падает снег. Массовка лепит снежную бабу. К финалу актёры уже по щиколотку в снегу, а снежный ком вырастает до таких же невероятных размеров, как ревность Арбенина (Евгений Князев) к Нине (Мария Волкова).

Спектакль играли два раза. Искусственный снег электризуется и прилипает ко всему, к чему только может прилипнуть – к костюмам, к обуви. Кроме того, по театру гуляет сквозняк – снег был даже в курилке! Да что в курилке – весь театр «Эстония» был в снегу! Об обычной уборке даже речи не шло – заказали специальную химчистку.