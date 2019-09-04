Пентагон выделил 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Министерство обороны США выделило 3,6 миллиарда долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом во вторник, 3 сентября, объявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом - строительство всех этих объектов будет заморожено.

В конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены. Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в Twitter, назвав его великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права. Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров.