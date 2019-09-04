Арсен Венгер собрался вернуться в футбол

«Я все еще не могу свыкнуться с тем, что больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне предлагали нечто промежуточное, стать средним звеном.

Чего я точно хочу – делиться знаниями и опытом, приобретенными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревновательности.