Ср, 4.09.2019
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Арсен Венгер собрался вернуться в футбол

Arsene Wenger.

ФОТО: Nick Potts / PA Wire/PA Images

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не прочь возобновить карьеру в футболе.

«Я все еще не могу свыкнуться с тем, что больше никогда не окажусь на тренерской скамейке. Мне предлагали нечто промежуточное, стать средним звеном.

Чего я точно хочу – делиться знаниями и опытом, приобретенными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревновательности.

Да, было тяжело отказать некоторым людям. Назначили других, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя второсортными», – сказал 69-летний француз Bein Sports.

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