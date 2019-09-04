Operail улучшил все важные экономические показатели

Коммерческая прибыль Operail за первые шесть месяцев 2019 года была на 18% больше, чем в прошлом году, достигнув почти шести миллионов евро. «Мы сумели продолжить тенденцию 2018 года и сохранили хорошую прибыльность предприятия», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. Чистая прибыль предприятия за первое полугодие 2019 года составила 5,2 миллиона евро, то есть результат предыдущего года был превышен на целых семь процентов. «Спустя много лет Operail выплатило собственнику, государству, дивиденды – мы пополнили государственную казну суммой на 1,5 миллиона евро, с которых уплатили 375 тысяч евро подоходного налога», – добавил Тоомсалу.

По сравнению с первыми шестью месяцев прошлого года Operail увеличил бизнес-доходы на 2% (37,7 миллиона евро), из доходов с продаж наибольший рост показали доходы, связанные с вагонами. «К концу полугодия нашим концерном было сдано в аренду более 2100 вагонов, и доходы с их аренды выросли на 58%, достигнув суммы более шести миллионов евро», – представил Тоомсалу экономические результаты Operail. Прибыль предприятия до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) составила 8,9 миллиона евро, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.