Сервис Bolt стал доступен в Казахстане

Компания Bolt была основана в 2013 году в Таллинне. На сегодняшний день платформа успешно функционирует в более чем 30 странах мира. К ней подключены 25 млн клиентов, а также зарегистрированы свыше 500 тысяч водителей. 4 сентября служба такси официально запущена и в Казахстане, первой локацией стала столица – Нур-Султан.

«Сама компания является одной из крупнейших европейских транспортных платформ. Наша главная цель – создать более надежный, простой и удобный способ передвижения по городу. Нур-Султан первый город в Казахстане, где начинает функционировать сервис Bolt, у нас большие планы», - делится директор по развитию Bolt Евгений Белоусов.

Стоит отметить, что на данный момент в городе Нур-Султан к сервису уже присоединилось более 10 тысяч водителей. Основной особенностью компании можно назвать льготные условия для водителей, в частность комиссию – 12%, тогда как доминирующий игрок на рынке установил комиссию 18%.

«Наша задача преподнести и дать возможность клиенту почувствовать именно европейское качество. Это выражается и в более трепетном отношении к водителям и автопаркам. То есть, мы относимся к ним, как к партнерам и это выражается в виде постоянного и открытого диалога. Мы хотим убедиться, что европейские ценности здесь также будут работать. Данные показали, что до настоящего времени водители были недовольны отсутствием обратной связи, и мы нацелены это исправить», - рассказывает Евгений Белоусов.

Он также добавил, что Казахстан – это один из тех рынков, где ярко выражена форма автопарков, которые выполняют важную функцию, в том числе и набора водителей.

«Мы работаем тесно с автопарками по вопросам качества, в плане безопасности, проводим тренинги для водителей», - уточняет представитель компании.

Для подключения к платформе водители должны заполнить анкету на сайте, в том числе указать данные автомобиля. Вопросу качества авто также уделяется большое внимание: компания не принимает машины старше 2000 года, для отдельных марок – предел 2010 год.

«Bolt – глобальная компания, но в каждом регионе мы решаем локальные проблемы. Поэтому в каждой стране, где представлен наш сервис, у нас работает локальная команда. Запуская сервис в Казахстане, мы собрали команду из 13 человек. Это операционщики, служба поддержки, которая и занимается вопросами качества», - пояснил также директор по развитию Bolt.

Приложение Bolt доступно на площадках Google Play и App Store. Пользователю достаточно его скачать, зарегистрироваться с помощью своего номера телефона. К слову, с первого же дня для пассажиров доступны скидки до 50%. Бонусная система предусмотрена и для водителей.

«Для водителей действуют привлекательные бонусы, которые будут поощрять их активность. То есть, во-первых, это более низкая комиссия, которая сама по себе мотивирует водителя. Есть бонусы, которые начисляются в часы пик (гарантии), либо за общую активность, накопительные в течение недели и брендинг-бонус (размещая наш логотип на авто)», - сказал Евгений Белоусов.

Поделившись планами на будущее, директор по развитию Bolt обратил внимание на то, что в ближайшее время компания планирует начать работу и в других городах Казахстана, а также рассматривает возможность запуска в республике остальных сервисов Bolt, среди которых аренда электросамокатов и доставка еды.