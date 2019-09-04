Tulika предупреждает о новой схеме обмана на рынке таксоизвоза

В Таллинне стремительно растет число лжетакси Tulika, в которые садятся как туристы, так и местные жители.
Для выявления нарушений по использованию торговой марки Tulika вместе с патентным уполномоченным Альмаром Сехвером в центре Таллинна прошел рейд, результатами которого таксофирма обещала поделиться на завтрашней пресс-конференции.
Известно, что ней будет представлен важный видеоматериал, наглядно демонстрирующий новую схему обмана на рынке таксоизвоза. Участниками пресс-конференции станут руководитель Tulika Takso Мати Саар, административный руководитель Старого порта Таллиннского порта Тармо Рандмяэ и патентный уполномоченный Альмар Сехвер.