Если заметите на дорогах Эстонии этот автомобиль, срочно звоните в полицию

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 77-летнего Акселя, который этой ночью покинул свой дом в деревне Вастемыйза в волости Пыхья-Сакала. Он уехал на темно-синем автомобиле Opel Astra Caravan с регистрационным номером 148 BBI.
Сегодня, 4 сентября, около 7:00 в полицию сообщили, что ночью в деревне Вастемыйза на темно-синем автомобиле Opel Astra Caravan уехал из дома в неизвестном направлении 77-летний Аксель. Телефон и другие личные вещи мужчина оставил дома. Про словам близких, у Акселя проблемы со здоровьем, из-за чего без посторонней помощи он может попасть в беду. Ранее он не покидал дом, не предупредив об этом жену.
Чтобы выяснить, нужна ли пропавшему помощь, полиция приступила к его поискам. Первичная цель - найти машину, которая, как предполагается, сузит зону поиска и увеличит шансы найти Акселя.
Полиция пообщалась с супругой, дочкой и друзьями Акселя, но, к сожалению, никто из них ничего не слышал о пропавшем. По мнению близких, Аксель мог отправиться на рыбалку, поскольку очень ею увлекается. Его привычные места рыбалки сейчас проверяются.
Аксель худощавого телосложения, его рост составляет около 174 см. У него короткие седые волосы. Во что он был одет, неизвестно.
Всех, кто заметит изображенный на фото темно-синий Opel или увидит Акселя, просят звонить по номеру 112.