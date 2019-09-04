Если заметите на дорогах Эстонии этот автомобиль, срочно звоните в полицию

Сегодня, 4 сентября, около 7:00 в полицию сообщили, что ночью в деревне Вастемыйза на темно-синем автомобиле Opel Astra Caravan уехал из дома в неизвестном направлении 77-летний Аксель. Телефон и другие личные вещи мужчина оставил дома. Про словам близких, у Акселя проблемы со здоровьем, из-за чего без посторонней помощи он может попасть в беду. Ранее он не покидал дом, не предупредив об этом жену.

Аксель уехал на темно-синем автомобиле Opel Astra Caravan с регистрационным номером 148 BBI. ФОТО: Politsei

Чтобы выяснить, нужна ли пропавшему помощь, полиция приступила к его поискам. Первичная цель - найти машину, которая, как предполагается, сузит зону поиска и увеличит шансы найти Акселя.

Полиция пообщалась с супругой, дочкой и друзьями Акселя, но, к сожалению, никто из них ничего не слышал о пропавшем. По мнению близких, Аксель мог отправиться на рыбалку, поскольку очень ею увлекается. Его привычные места рыбалки сейчас проверяются.

Аксель худощавого телосложения, его рост составляет около 174 см. У него короткие седые волосы. Во что он был одет, неизвестно.