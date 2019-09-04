Вне дома: в торговом центре Kristiine будет работать новый круглосуточный ресторан!

В торговом центре Kristiine не только обновится фасад. Там появится фуд-корт Kristiine Road с новаторской концепцией общественного питания. В дополнение к действующим кафе и ресторанам, в центре появится восемь новых заведений.
Название новой торговой марки Kristiine Road, от английского "road" – улица, дорога, отражает суть концепции - улица еды. Современный фуд-корт расположится у входа со стороны улицы Эндла. Точки питания под общим брендом Kristiine Road специализируются на быстрой, современной и доступной уличной еде. Под кафе, закусочные и рестораны отводится более тысячи квадратных метров.
На Kristiine Road встретятся самые разные вкусы стрит-фуда, азиатская и арабская кухня, не остаются без внимания и сладкоежки. Приятным сюрпризом станет и появление здесь совершенно нового места – ресторан быстрого питания KFC. В Эстонии только тут он будет работать круглосуточно! Чтобы посетители смогли удобнее попадать в долгожданное заведение, организуется отдельная парковка.
Разнообразие фуд-корта позволяет познакомиться с новыми кафе и ресторанами, а также заново открыть некогда полюбившиеся места. Кроме того, улица еды – удобное место для обеда в рабочий день. Идея Kristiine Road заключается в том, чтобы предоставить посетителям центра больше возможностей для развлечений и получения новых впечатлений, с чем, несомненно, прекрасно справится фуд-корт.
В дополнение к KFC, улицу еды украсят Gustav, MySushi, Hesburger, Kebabi Wabrik и YumYum. В общей сложности в обновленном торговом центре будет работать пятнадцать точек общественного питания. На долю кафе, ресторанов и развлекательных заведений приходится 12% арендованных площадей.
В торговом центре Kristiine также работают Maitsete tänav, Blender, CHI, Chopsticks, Da Vinci Pasta&Pizza, киноресторан O’Learys & Apollo и кафе Caferita.
Помимо точек общественного питания, на коммерческой площади в 43 700 квадратных метров работает примерно 170 магазинов, 100 из которых связаны с модой. В центре имеются три большие парковки: крытая, открытая и парковка на крыше. Ежедневно торговый центр Kristiine посещает примерно 20 000 человек.