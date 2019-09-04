Фото: отличный пример перестройки типовой советской дачи

Вот, например, дача, построенная в 70-е годы прошлого века в Словении. За это время она пережила много дождей и ветров: рамы и ставни сгнили, краска облупилась. Но реновирована она, по мнению Inhabitat, очень удачно.

ФОТО: inhabitat.com

Хотя многие снесли бы такую хижину без малейших колебаний, владельцы этой дачи решили сохранить дом и поставили перед собой задачу создать современный летний дом в деревенском стиле, где будет проводить время вся семья.

ФОТО: inhabitat.com

Проект реновации был готов к началу 2019 года. Связанные с созданием проекта люди были очень довольны тем обстоятельством, что реновация старого - гораздо более экологичный процесс, чем строительство нового. При малейшей возможности лучше перестроить, чем снести.

ФОТО: inhabitat.com

Возрожденная дача хорошо гармонирует с окружающим ее ландшафтом. На первом этаже теперь нет спальни, зато есть просторное помещение. Появилась ванная с настоящей ванной.

ФОТО: inhabitat.com