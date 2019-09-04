Несправедливое положение в договорах перевозки British Airways, Easyjet и Ryanair признано неправомерным

В представлявшая в нидерландском суде интересы пассажиров компания AirHelp сумела добиться важнейшей победы в деле против Ryanair: положение официально признано неправомерным. Это решение — положительный сигнал для судов по всей Европе и отличный пример того, как следует трактовать законы, чтобы всесторонне защищать права авиапассажиров.

«Это первое постановление такого рода, принятое судом страны с крупным рынком авиаперевозок. Это решение подтверждает наши убеждения: авиапассажиры, вне всяких сомнений, должны иметь возможность отстаивать свои права так, как они хотят. Надеемся, что это решение заметят суды других европейских стран. AirHelp собирается и впредь продолжать оспаривать несправедливые положения, содержащиеся в договорах перевозки авиакомпаний», — комментирует Евгения Курмачева, региональный представитель в Восточной Европе компании AirHelp, крупнейшей в мире организации, специализирующейся на защите прав авиапассажиров и выплате компенсаций за сорванные рейсы.

Согласно оспариваемому положению, о котором идет речь, в случае задержки рейса или перебоя в авиасообщении пассажир, желающий направить претензию на получение компенсации, должен в первую очередь связаться с авиакомпанией напрямую. Только в том случае, если это не принесет успеха, пассажир может обратиться к юридическим специалистам, которые помогут ему добиться выплаты полагающейся компенсации. Это положение ранее было признано обоснованным в Англии, именно поэтому авиакомпании из этой страны добавили его в свои договоры перевозки.

В прошлом году компания AirHelp проанализировала сотни тысяч претензий, которые сервис направил авиакомпаниям. В среднем почти каждая вторая претензия была первоначально отклонена по неправомерным причинам. Easyjet, одна из авиакомпаний, принявших это положение, выплатила компенсацию только в двух процентах всех случаев, когда дальнейшие юридические мероприятия не предпринимались.