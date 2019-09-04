Несправедливое положение в договорах перевозки British Airways, Easyjet и Ryanair признано неправомерным

В 2019 году несколько авиакомпаний, включая British Airways и Easyjet, добавили в свои договоры перевозки чрезвычайно несправедливое и неблагоприятное по отношению к пассажирам положение. Речь идет о запрете, впервые введенном Ryanair: согласно этому условию, пассажир, имеющий право на компенсацию в соответствии с Регламентом ЕС №261, не может свободно выбирать, как именно он будет направлять свою претензию, что, по большому счету, снижает шансы на получение компенсации.
В представлявшая в нидерландском суде интересы пассажиров компания AirHelp сумела добиться важнейшей победы в деле против Ryanair: положение официально признано неправомерным. Это решение — положительный сигнал для судов по всей Европе и отличный пример того, как следует трактовать законы, чтобы всесторонне защищать права авиапассажиров.
«Это первое постановление такого рода, принятое судом страны с крупным рынком авиаперевозок. Это решение подтверждает наши убеждения: авиапассажиры, вне всяких сомнений, должны иметь возможность отстаивать свои права так, как они хотят. Надеемся, что это решение заметят суды других европейских стран. AirHelp собирается и впредь продолжать оспаривать несправедливые положения, содержащиеся в договорах перевозки авиакомпаний», — комментирует Евгения Курмачева, региональный представитель в Восточной Европе компании AirHelp, крупнейшей в мире организации, специализирующейся на защите прав авиапассажиров и выплате компенсаций за сорванные рейсы.
Согласно оспариваемому положению, о котором идет речь, в случае задержки рейса или перебоя в авиасообщении пассажир, желающий направить претензию на получение компенсации, должен в первую очередь связаться с авиакомпанией напрямую. Только в том случае, если это не принесет успеха, пассажир может обратиться к юридическим специалистам, которые помогут ему добиться выплаты полагающейся компенсации. Это положение ранее было признано обоснованным в Англии, именно поэтому авиакомпании из этой страны добавили его в свои договоры перевозки.
В прошлом году компания AirHelp проанализировала сотни тысяч претензий, которые сервис направил авиакомпаниям. В среднем почти каждая вторая претензия была первоначально отклонена по неправомерным причинам. Easyjet, одна из авиакомпаний, принявших это положение, выплатила компенсацию только в двух процентах всех случаев, когда дальнейшие юридические мероприятия не предпринимались.
«Мотивация авиакомпаний очевидна: с этим положением пассажирам сложнее добиться выплаты своей компенсации. Этому запрету на то, чтобы пассажир был волен сам решать, как он будет реализовывать свои законные права, попросту нет другого логического объяснения. Этот подход очень агрессивен по отношению к клиентам: его можно было бы ожидать от компании вроде Ryanair, но никак не от British Airways, одной из самых уважаемых и надежных авиакомпаний Европы», — комментирует Евгения Курмачева, региональный представитель AirHelp в Восточной Европе.