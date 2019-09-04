Samsung готовит к выпуску еще один смартфон с гибким экраном

В феврале этого года южнокорейская компания Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Fold, выход которого в продажу был отложен – устройство, предположительно , выйдет на рынок в ближайшее время. На этом компания не остановится: ранее в СМИ уже появлялись слухи , что Samsung работает над еще одним гибким устройством, а теперь журналистам Bloomberg удалось узнать некоторые подробности об этом проекте, пишет Newsru.com.