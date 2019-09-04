Samsung готовит к выпуску еще один смартфон с гибким экраном

В феврале этого года южнокорейская компания Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Fold, выход которого в продажу был отложен – устройство, предположительно, выйдет на рынок в ближайшее время. На этом компания не остановится: ранее в СМИ уже появлялись слухи, что Samsung работает над еще одним гибким устройством, а теперь журналистам Bloomberg удалось узнать некоторые подробности об этом проекте, пишет Newsru.com.
По данным источников, будущий аппарат получит 6,7-дюймовый гибкий дисплей и будет складываться экраном внутрь в помещающийся в карман квадрат. Предполагается, что этот смартфон будет тоньше и дешевле, чем Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов. Также сообщается, что смартфон получит три камеры – одну с внутренней стороны и две с внешней. Выпустить этот смартфон компания планирует в следующем году.
Как отмечает The Verge, по описанию этот смартфон напоминает гибкий смартфон Motorola RAZR, который пока не был представлен официально – весной в Сеть попали его рендеры.
Отметим, что одновременно с Samsung свой гибкий смартфон в феврале представила и компания Huawei, но аппарат, получивший название Mate X пока что также не вышел на рынок – в Huawei уже дважды откладывали дату начала его продаж.