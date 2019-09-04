Узнайте, как изменилась цена частных домов в Харьюмаа, а как - в Таллинне

В августе на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 1638 домов в Харьюмаа. Средняя цена предложения составила 1394 евро за квадратный метр. Это на 1% больше, чем год назад в августе. Тем не менее...
Большинство выставленных на продажу в Харьюмаа домов находятся в Таллинне, где в настоящее время продается 640 домов. Продавцы просят за таллиннские дома в среднем 1516 евро за квадратный метр, в 2018 году эта сумма составляла 1573 евро за квадратный метр. Это означает снижение цен по сравнению с прошлым годом на 4%.
«Таллинн - один из немногих регионов Харьюмаа, где цены на частные дома в августе были ниже, чем год назад. В большинстве регионов цены в этом году выше прошлогодних, в некоторых - даже на целых двадцать процентов», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.
Например, согласно данным KV.EE, за дома в Кейла просят 1422 евро за м². Это на 27% больше прошлогодней цены.
Высокий рост цен не означает, что цены на аналогичные дома в Кейла за год выросли. Значительный рост цен связан с тем, что в этом году на продажу предлагаются дома несколько более высокого качества и с лучшим местоположением.