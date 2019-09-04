Узнайте, как изменилась цена частных домов в Харьюмаа, а как - в Таллинне

Большинство выставленных на продажу в Харьюмаа домов находятся в Таллинне, где в настоящее время продается 640 домов. Продавцы просят за таллиннские дома в среднем 1516 евро за квадратный метр, в 2018 году эта сумма составляла 1573 евро за квадратный метр. Это означает снижение цен по сравнению с прошлым годом на 4%.

«Таллинн - один из немногих регионов Харьюмаа, где цены на частные дома в августе были ниже, чем год назад. В большинстве регионов цены в этом году выше прошлогодних, в некоторых - даже на целых двадцать процентов», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.

Например, согласно данным KV.EE, за дома в Кейла просят 1422 евро за м². Это на 27% больше прошлогодней цены.