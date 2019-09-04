Поблажек не будет: исключение при переходе на биотопливо сделают только для Сил обороны

Глава сектора энергорынков Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс сказал порталу ERR, что требования исключений перешли все границы нормальности.

"Это исключение, вероятнее всего, необходимо крайне малому сегменту, а те, кто на сегодня о нем попросил, на самом деле не должны бы этого делать", - сказал Вакс, добавив, что проблему отчасти спровоцировали поставщики топлива, демонизировав биодизель в глазах общественности.

По словам Вакса, сделать исключение для Сил обороны проще, чем для остальных, поскольку продаваемый им дизель не облагается акцизом, то есть в его отношении государство в любом случае должно вести отдельный учет.