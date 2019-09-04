Новая школа не может приступить к работе из-за непригодной для питья воды

В связи с тем, что качество воды в новом здании Пайдеской основной школы Хиллара Ханссоо не соответствует установленным Департаментом здоровья требованиям, ученики временно будут учиться в старых помещениях.
По словам директора школы Керсти Кивисоо, ученики останутся в них до тех пор, пока водопроводную воду не приведут в порядок. «Чтобы избежать всевозможных проблем, связанных с водой, мы сочли необходимым временно переместить учеников в другие места. Вода подходит для мытья рук, но пить ее пока нельзя», - объяснила Кивисоо порталу Järva Teataja.
Начальные классы приступили к занятиям в уже знакомых помещениях по адресу Лай, 33, а 5-9 классы, как и в прошлом году, - в корпусе С Пайдеской основной школы Хаммербека.
Согласно первоначальным данным, ориентировочно дети должны вернуться в новый школьный дом через неделю. По словам руководителя строительных работ фирмы-застройщика Paide MEK Рейно Лыхмуса, проблема с водой из-под крана обусловлена тем, что водопровод местами еще содержит стоячую воду.
«Система водоснабжения - это единое целое. Поскольку в классах еще нет раковин, вода не двигается по всем трубам и в стоячей воде волей-неволей возникают бактерии, - сказал Лыхмус. - В эту среду мы планируем прогнать воду по всем трубам, а затем взять пробы».