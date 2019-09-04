Член «Тройного золотого клуба» завершил блистательную карьеру

Защитник «Детройта» Никлас Крунвалль объявил о завершении карьеры. 38-летний швед получит должность в структуре «Ред Уингз», сообщает Спорт-Экспресс.
Крунвалль всю карьеру в НХЛ провел в «Детройте», дебютировав за команду в 2003 году. Всего в НХЛ защитник сыграл 953 матча, заработав 432 (83+349) очка и 564 штрафных минуты.
Крунвалль — член «Тройного золотого клуба»: он выигрывал Олимпиаду (2006 год), Кубок Стэнли (2008) и чемпионат мира (2006).
Теперь Крунвалль присоединится к клубу в качестве помощника генерального менеджера.