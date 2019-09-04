Ср, 4.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Член «Тройного золотого клуба» завершил блистательную карьеру

Член «Тройного золотого клуба» завершил блистательную карьеру

Detroit Red Wingsi kaitsemängija Niklas Kronwall lõpetas profikarjääri

ФОТО: Nicholas T. Loverde / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Защитник «Детройта» Никлас Крунвалль объявил о завершении карьеры. 38-летний швед получит должность в структуре «Ред Уингз», сообщает Спорт-Экспресс.

Крунвалль всю карьеру в НХЛ провел в «Детройте», дебютировав за команду в 2003 году. Всего в НХЛ защитник сыграл 953 матча, заработав 432 (83+349) очка и 564 штрафных минуты.

Крунвалль — член «Тройного золотого клуба»: он выигрывал Олимпиаду (2006 год), Кубок Стэнли (2008) и чемпионат мира (2006).

Теперь Крунвалль присоединится к клубу в качестве помощника генерального менеджера.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ