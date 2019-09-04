Партии «Зеленые Эстонии» грозит банкротство

Комиссия по надзору за финансированием партий рекомендует «Зеленым Эстонии» подать в суд заявление о банкротстве, если политическая сила не сможет в ближайшее время исправить свое финансовое положение.
Глава комиссии Лийза Овийр отмечает в направленном руководству «зеленых» письме, что финансовый баланс партии остается отрицательным с 2010 года, а рекомендации комиссии собрать дополнительные средства за счет членских взносов и составить финансовый план результатов не дали, передает Rus.ERR.
«В октябре прошлого года финансовое положение партии было плохим, то есть баланс чистых активов составлял -21 000 евро, а в первом полугодии 2019 года положение значительно ухудшилось: баланс чистых активов -46 000 евро», - пишет Овийр, добавляя, что активы партии остаются отрицательными уже с 2010 года.
По ее оценке, сохраняющиеся годами финансовые проблемы «зеленых» показывают, что с экономической точки зрения партия неустойчива, поэтому на основании Закона о политических партиях и Закона о некоммерческих объединениях комиссия рекомендует ей обратиться в суд с заявлением о банкротстве.