Партии «Зеленые Эстонии» грозит банкротство

Глава комиссии Лийза Овийр отмечает в направленном руководству «зеленых» письме, что финансовый баланс партии остается отрицательным с 2010 года, а рекомендации комиссии собрать дополнительные средства за счет членских взносов и составить финансовый план результатов не дали, передает Rus.ERR.

«В октябре прошлого года финансовое положение партии было плохим, то есть баланс чистых активов составлял -21 000 евро, а в первом полугодии 2019 года положение значительно ухудшилось: баланс чистых активов -46 000 евро», - пишет Овийр, добавляя, что активы партии остаются отрицательными уже с 2010 года.