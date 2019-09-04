Прекратившая рейсы в Таллинне Nordica приобретет пять самолетов

Дочерняя фирма Nordica, Regional Jet, заключила со скандинавской авиакомпанией SAS долгосрочное соглашение о сотрудничестве, для выполнения которого закупит для своего авиапарка пять реактивных самолетов типа CRJ900. Согласно договору, три из них будут базироваться в Таллинне и два - в Вильнюсе, осуществлять полеты компания начнет в марте следующего года.