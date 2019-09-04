Прекратившая рейсы в Таллинне Nordica приобретет пять самолетов

Дочерняя фирма Nordica, Regional Jet, заключила со скандинавской авиакомпанией SAS долгосрочное соглашение о сотрудничестве, для выполнения которого закупит для своего авиапарка пять реактивных самолетов типа CRJ900. Согласно договору, три из них будут базироваться в Таллинне и два - в Вильнюсе, осуществлять полеты компания начнет в марте следующего года.
Ранее Regional Jet заключила договор на два года с SAS, который предполагает оперирование восемью турбовинтовыми самолетами ATR72-600 и двумя реактивными самолетами CRJ900 в Дании и Швеции.
Regional Jet – авиакомпания, которая предоставляет самолеты и экипажи крупным авиакомпаниям. Фирма начала свою деятельность в начале 2016 года и на данный момент насчитывает 19 самолетов.
После заключения этого договора и введения в эксплуатацию самолетов типа Embraer 195 для выполнения других долгосрочных проектов в Европе, авиапарк Regional Jet к концу следующего года вырастет до 30 самолетов.
Клиентами Regional Jet являются материнские компании Nordica и LOT, а также SAS, Air Serbia, Luxair, Flybe, LoganAir, Smartlynx, TUI Belgium, Great Dane Airlines, Blueislands и некоторые другие авиакомпании.