В центре Тарту открылся супермаркет Maxima XX

«В результате основательных строительных работ, продлившихся почти полгода, мы полностью обновили как внешний облик, так и содержание находящегося в торговом центре Zeppelin супермаркета. Торговый зал увеличился почти наполовину и теперь он вмещает более двадцати тысяч наименований различных продовольственных и бытовых товаров», - сказал исполнительный руководитель Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Общая торговая площадь открывшегося магазина составляет 2665 квадратных метров.

«От остальных наших супермаркетов Maxima XX магазин в центре Zeppelin отличается особенно широким и богатым выбором готовой еды и наличием кафе. Помимо бытовых и повседневных продовольственных товаров наши клиенты смогут быстро и удобно приобрести навынос кофе или быстрый перекус, - добавил Эдвинас Волкас. – Отзывы клиентов и покупательская статистика показывают, что люди все больше отдают предпочтение быстрой, но вкусной готовой еде, то есть качественной так называемой food-to-go продукции, или еде навынос. Поэтому наш магазин предлагает большое количество новой продукции, как например, картофельные хот-доги с разной начинкой или мини-чебуреки, салаты или сырные шарики».

Чтобы обеспечить клиентам возможность совершать покупки быстро и удобно магазин Maxima в центре Zeppelin имеет два входа, цифровые информационные дисплеи, а в дополнение к обычным кассам работает десять касс самообслуживания. «При оформлении интерьера магазина в центре Zeppelin мы учитывали комфорт покупателей и скорость обслуживания. В просторном торговом зале легко найти нужный товар, а многочисленные дисплеи обеспечат информацией», - отметил руководитель Maxima Eesti.

В ассортимент открывшегося сегодня в центре Zeppelin магазина Maxima XX входит разнообразный выбор отечественной продукции, свежие овощи и фрукты, готовая еда, легкие закуски, деликатесы и свежая мясная, кулинарная и кондитерская продукция кухни Maxima.