Пользователей сети рассмешил туалет с балконом

Пользователи сети сочли такую планировку смехотворной. В комментариях к новости о продаже объекта один из них написал, что у собственника нет мозгов. «Это фиаско, братан», — добавил другой. Некоторым, впрочем, необычное решение понравилось.

«Ну есть и плюсы: после стирки белье вывешивать удобно и проветривать ванную/туалет хорошо. У нас везде окна в ванных, что очень удобно, и всегда свежий запах, влажности тоже нет», — отметила читательница из Италии. «Так же и в Германии: окна в ванной комнате. В первый день непривычно после наших замкнутых помещений, но уже на второй день их не замечаешь», — согласился аноним из Белоруссии.