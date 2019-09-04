Юная американка сотворила историю фигурного катания

Лю исполнила данные элементы на юниорском Гран-При в Лэйк-Плэсиде, показав в произвольной программе чистые тройной аксель и четверной лутц. Такой прокат принес американке, которая приземлилась по всем канонам фигурного катания после исполнения сложнейших элементов, безоговорочную победу - 208,10 баллов. Финишировавшая второй кореянка Парк Юн получила лишь 186,58 балла. Оценки за произвольную программу могли быть еще выше, но в перегруженном тройными прыжками не обошлось и без помарок.