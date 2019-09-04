Четырехлетняя девочка, потерявшаяся в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет

Юлия, которой к настоящему времени исполнилось 24 года, потерялась в 1999 году в последнем вечернем поезде Минск - Осиповичи, пишет NEWSru со ссылкой на официальный сайт МВД Белоруссии. 1 октября отец Юлии поехал на рынок продавать картошку, и младшая дочь уговорила его взять ее с собой. На обратном пути мужчину избили в электричке до потери сознания. Когда он очнулся, маленькой дочери рядом уже не было, пишет OnlineBrest.

Два дня отец и мать девочки блуждали по железнодорожным станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, родители обратились в милицию.

Личный состав районной милиции был поднят по тревоге: четырехлетнюю девочку искали в поездах, на вокзалах и станциях, фотографии Юли и ее приметы были направлены во все райотделы. О пропаже ребенка писали в газетах, интернете, но ни одной зацепки не было.

Тем временем Юля, как потом выяснилось, оказалась почти за 1000 километров от родного дома. 21 октября на станции «Рязань-2» девочку обнаружила российская милиция. Паспортный контроль между Белоруссией и Россией отменили в 1995 году, так что пропавший ребенок мог легко пересечь границу.

Разыскное дело не прекращалось. А 18 августа 2019 года в дежурную службу отдела милиции в райцентре Пуховичи Минской области позвонил молодой человек из России. Он рассказал о своей 24-летней возлюбленной - сироте. Детство она провела в интернате, потом в приемной семье. Девушка помнит, как потерялась в электричке.

Молодой человек по имени Илья попытался найти хоть какую-то информацию о своей избраннице в интернете. По ключевым словам «девочка Юля», «четыре года», «потерялся ребенок» он нашел ссылку на источник, где была опубликована похожая история о без вести пропавшей, однако там не было отчества ребенка. О потерявшейся Юлии Викторовне он прочел в газете «Оршанка», после чего сомнения исчезли - совпало все, даже шрам на лбу.

Сотрудники разыскного отдела оперативно связались с девушкой: Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. По запросу были получены фотографии девушки для установления внешнего сходства. А специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой матери. В результате ее материнство подтвердилось на 99, 999%.

Сама Юля слышала от приемных родителей, что в детстве она рассказывала им про «дядю и тетю», которые вывезли ее на поездах из Белоруссии. «Мы собирали деньги и прятались от милиции в каких-то домах заброшенных, - рассказывает Юлия. - Помню, очень боялась попасть в милицию, потому что мы были без документов. Даже когда жила уже со своими новыми родителями, очень боялась попасть в милицию. Когда мимо проезжала милицейская машина, я говорила: „Мам, я боюсь, мало ли они нас заберут“. Этот страх меня всегда преследовал».

А в Рязани мужчина, который сопровождал девочку, высадил ее из поезда, когда она попросилась в туалет. «Меня спустили прямо на рельсы, и тут ко мне подошли сотрудники милиции. Вот так меня взяли», - пояснила Юлия. Она также предполагает, что ее спутниками были цыгане.

По словам Юлии, российские милиционеры считали, что родители девочки бросили ее на вокзале. Их стали искать, но только в России. «Никому в голову не приходило искать меня в Беларуси. Хотя я произносила белорусские слова „цыбуля“ вместо „лук“, „бульба“ вместо „картошка“. Но на это внимания не обратили», - говорит Юлия.