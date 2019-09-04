Старый дом преображается усилиями председателя, но три жителя считают, что ремонт начался с подделки документов

По словам жителей, которые поддерживают деятельность председателя, ремонт крыши совершенно необходим. Крыша протекает, из-за чего в квартирах осыпается штукатурка, а в некоторых вода даже струилась по электрическим проводам.

“Прогнил мауэрлат - это балка, на которую опираются стропила, - рассказывает председатель. - И у нас есть экспертное заключение, что если хоть одна балка упадет, обрушится вся крыша. Все конструкции обрушатся на перекрытие и пробьют его, провалятся на четвертый этаж”.

В доказательство члены правления показывают корреспонденту чердак. Его высота до конька явно превышает 6-7 метров. Все несущие конструкции - деревянные, они покрыты плесенью, и на чердаке стоит сильный запах сырости.

По словам Ильмара, прошлый председатель считал, что дом - исторический, поэтому строить крышу из новых материалов нельзя, а такой шифер, который использовали в 1953 году, уже не выпускают. Анна Райхцаум говорит, что по утвержденному проекту новая крыша будет легкой металлической конструкцией, но по форме останется такой же, как старая.

Анна Райхцаум (вторая слева) больше двух лет руководит масштабным ремонтом старого многоквартирного дома. ФОТО: Николай Андреев

Отправить председателя на Канары

Анна Райхцаум - пенсионерка, в прошлом она была директором нарвского Департамента городского хозяйства, помощником вице-мэра по городскому хозяйству, занимала другие должности в коммунальной сфере. По ее словам, она знала, что управлять домом 53-го года постройки будет сложно, но жители дома, зная ее опыт, уговорили ее стать председателем КТ.

“Ко мне теперь приходят из других домов и уговаривают взять и их дома тоже. Но я отказываюсь, говорю, что у меня очень сложный дом, и я должна сначала с ним разобраться”, - говорит Анна Райхцаум.

“За Райхцаум выступают, в основном, люди преклонного возраста, - считает Сергей Нежинский. - Они довольны, им клумбы разрешили сделать. Они говорят - хоть что-то делается! Раньше был определенный застой. Но они не хотят слушать и понимать, что всё это делается за наши деньги, и нет никакого контроля и учета. Счета их, видимо, пока не пугают”.

Пенсионерка Катерина - как раз та жительница дома, которая разбила во дворе цветник. Нового председателя она действительно горячо поддерживает: “Бывало выглянешь из окна, и жить не хочется, - говорит пенсионерка. - А сейчас выглянешь - простор, красота! Так что мы поживем еще и будем бороться”.

Олег Крупинин говорит, что поддерживающие председателя пенсионеры не дают ему говорить на собраниях. Несколько сторонников председателя, наоборот, говорят, что Крупинин оскорбляет их на собраниях.

“Люди стали приходить на собрания, болеть за дом, потому что они увидели, что в доме можно что-то делать, - говорит член правления Анна Налётова. - А то и квартиру продать не могли: покупателям достаточно было только нашу заброшенную территорию увидеть. А теперь цена наших квартир поднимается”.

Олег Крупинин убежден, что такой масштабный ремонт в доме затеян новым председателем, чтобы вывести из товарищества побольше денег через “свои” фирмы. Сторонники председателя в один голос называют его претензии выдумкой.

“Мне говорят, что я возьму кредит и уеду на Канары, - отвечает на подозрения Анна Райхцаум. - Люди не понимают, что сейчас кредит товариществу на счет не переводится. Как только мы мы выберем фирму, у нас будет трехсторонний договор: банк, мы и фирма. И деньги банк будет выплачивать фирме после того, как я подпишу акт выполненных работ. Может быть, будет дорогая фирма, но мы на дешевых фирмах уже обжигались”.

“Если председателю надо на Канары, то каждая квартира может по десятке сброситься…” - смеясь, предлагает Ильмар.