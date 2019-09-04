Грандиозно: в Таллинне построят олимпийский бассейн

В среду, 4 сентября, столичная горуправа приняла решение построить олимпийский бассейн рядом с ледовым холлом «Тондираба», о чем журналистам сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«У нас готова детальная планировка. Но мы готовы объявить и конкурс на условиях концессии», - цитирует Михаила Кылварта Rus.ERR.
По его словам, в бассейне будет как 50-метровая часть, предназначенная для профессиональных пловцов, так и 25-метровый участок.
Кылварт подчеркнул, что горуправа хочет четко обозначить параметры будущего бассейна и зафиксировать их в договоре концессии, а само строительство должно начаться в 2021 году.