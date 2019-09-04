Грандиозно: в Таллинне построят олимпийский бассейн

«У нас готова детальная планировка. Но мы готовы объявить и конкурс на условиях концессии», - цитирует Михаила Кылварта Rus.ERR.

По его словам, в бассейне будет как 50-метровая часть, предназначенная для профессиональных пловцов, так и 25-метровый участок.