Направлявшийся в Италию кубинец на велосипеде незаконно пересек границу Эстонии

В 18.30 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заправку в Вярска пришел темнокожий мужчина, говорящий на непонятном языке. Позвонивший в центр тревоги человек сказал, что считает поведение незнакомца подозрительным — возможно, он незаконно пересек границу.

Как сообщает BNS, прибывший на место происшествия пограничный патруль установил, что 41-летний мужчина говорит только на испанском языке, что он с Кубы и попал в Эстонию в этот же день после полудня, приехав на велосипеде из деревни Улитина, и в нарушение закона пересек российско-эстонскую временную контрольную линию.

Кубинец сказал, что пунктом назначения для него является Италия. Пограничники задержали его и для оформления документации доставили на пограничную заставу.

Начальник погранбюро Лыунаской префектуры Тамар Тамм сказал, что кубинца задержали в 15 км по прямой от того места, где он, насколько это известно, незаконно пересек границу.

"Действительно, всех, кто незаконно пересекает временную контрольную линию, не удается оперативно настигнуть в приграничной зоне, поскольку патруль перемещается, а имеющиеся мониторинговые системы не дают возможности просматривать каждый километр. Для обеспечения пограничной безопасности и в целом для безопасности Эстонии важно, чтобы мы могли начать реально строить юго-восточную границу. Если сможем как следует патрулировать границу, уменьшится возможность ее незаконного пересечения",- подтвердил Тамм.

Сейчас проводится тендер на сооружение участка границы в 23,5 км в Вырумаа от тройного погранпункта до заставы Лухамаа. Предполагается, что строительство начнется в первом полугодии следующего года.