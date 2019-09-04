Ср, 4.09.2019
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  • Работа компьютерной системы Ида-Таллиннской больницы в течение часа была нарушена

Работа компьютерной системы Ида-Таллиннской больницы в течение часа была нарушена
Часть пациентов отправили домой

В компьютерной системе Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня во второй половине дня произошел сбой, в связи с чем в течение часа больница была вынуждена отправлять домой некоторых амбулаторных пациентов, пишет Postimees.

Нормальная работа компьютерных систем больницы была восстановлена к 13.30.

По словам находившегося на месте журналиста издания, больница временно приостановила прием пациентов с жалобами более легкого характера, сосредоточившись на более серьезных случаях. 

Руководители больницы в связи со случившися созвали кризисное совещание. За это время техникам удалось привести работу системы в порядок. Пока неизвестно, что стало причиной сбоя.

Серьезного влияния на работу медучреждения сбой не оказал. Пока также неизвестно, сколько пациентов остались сегодня без назначенного приема.

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