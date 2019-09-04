Работа компьютерной системы Ида-Таллиннской больницы в течение часа была нарушена

Нормальная работа компьютерных систем больницы была восстановлена к 13.30.

По словам находившегося на месте журналиста издания, больница временно приостановила прием пациентов с жалобами более легкого характера, сосредоточившись на более серьезных случаях.

Руководители больницы в связи со случившися созвали кризисное совещание. За это время техникам удалось привести работу системы в порядок. Пока неизвестно, что стало причиной сбоя.