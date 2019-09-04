Работа компьютерной системы Ида-Таллиннской больницы в течение часа была нарушена
В компьютерной системе Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня во второй половине дня произошел сбой, в связи с чем в течение часа больница была вынуждена отправлять домой некоторых амбулаторных пациентов, пишет Postimees.
Нормальная работа компьютерных систем больницы была восстановлена к 13.30.
По словам находившегося на месте журналиста издания, больница временно приостановила прием пациентов с жалобами более легкого характера, сосредоточившись на более серьезных случаях.
Руководители больницы в связи со случившися созвали кризисное совещание. За это время техникам удалось привести работу системы в порядок. Пока неизвестно, что стало причиной сбоя.
Серьезного влияния на работу медучреждения сбой не оказал. Пока также неизвестно, сколько пациентов остались сегодня без назначенного приема.