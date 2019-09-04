Deutsche Welle грозит лишение аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обратится в МИД за лишением аккредитации Deutsche Welle в России, если немецкое средство массовой информации не даст ответы на обвинения в распространении призывов к участию в несанкционированных митингах. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они приостановили или лишили вообще полностью им отдельных корреспондентов. Мы же хотим просто узнать, собираются ли они (Deutsche Welle) дальше работать в нашей стране, и будут ли они работать в правовом поле", - сказал Пискарев журналистам.
"Надеемся, что они придут, дадут пояснения, но формально за нами такое право (обратиться в МИД РФ по поводу лишения аккредитации) остается", - заявил депутат, добавив, что комиссия будет ожидать ответа Deutsche Welle в течение нескольких недель.
"Я как юрист вижу, что здесь (в публикациях Deutsche Welle) есть агитация за принятие участия в несанкционированном митинге", - утверждал Пискарев.