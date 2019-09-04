Deutsche Welle грозит лишение аккредитации в России

"Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они приостановили или лишили вообще полностью им отдельных корреспондентов. Мы же хотим просто узнать, собираются ли они (Deutsche Welle) дальше работать в нашей стране, и будут ли они работать в правовом поле", - сказал Пискарев журналистам.