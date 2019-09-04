Троянская панда: тяжелая рука мягкой силы Китая

Собираются данные об учениках

Re:Baltica опросил трех студентов Института Конфуция Латвийского университета, и все три сказали, что учителя часто фотографируют студентов, объясняя это необходимостью писать отчеты. Руководитель института Пилдегович подтвердил, что такие отчеты действительно составляются, но он не может ничего сказать об их содержании, заверив, что не видел ни одного из них.

Заключенный в Таллиннском университете на пять лет договор о работе института заканчивается в декабре этого года, но поскольку ни одна из сторон не сообщила к сентябрю о желании его прекратить, он автоматически продлевается. Расторгать договор Таллиннский университет не хочет, но планирует добавить пункт, который обязал бы стороны вести себя, исходя из Закона о защите личных данных.

Такая потребность возникла тогда, когда китайцы захотели создать базу данных из людей, которые участвовали в курсах китайского языка. База данных должна была содержать информацию об обучении, но там же хотели иметь данные о профессиональной карьере участников. Коорт сказала, что отказалась в этом помогать.

«Естественно, это все же какая-то форма мягкой силы, которую Китай пытается сервировать красивой и лучшей, а также создать позитивный образ», - призналась Коорт. Она объяснила, что направленные сюда преподаватели официально никакой другой работой тут не занимаются: «Моя работа – следить за тем, что они тут делают».

По словам Рейчелл Петерсон, было бы наивно полагать, что китайцы финансируют местные институты Конфуция по доброте душевной: «Проблема не только в том, чему они учат в классах. Это касается и влияния, которое они оказывают на весь остальной университет – если руководство боится потерять денежные потоки из Китая, или если профессоры видят потребность в самоцензуре».

«Правительство Китая знает, что институты Конфуция заманчивы для университетов. Они знают, насколько заманчив доступ к тех, кто говорит на китайском, как на родном, и как хороши возможности получения стипендий для обучения за рубежом. Правительство Китая снимает с этого сливки».

Вита Матиса предупреждает, что речь идет об очень опасном пути: «Поначалу возможность получения денег кажется заманчивой. Но чем дальше ты заходишь, тем больше опасностей. Во многих странах мира это уже поняли».

Первые лоббисты Эстонии получают зарплату у Китая

Посольство Китая использует для достижения целей организации общения одну известную пиар-фирму - Miltton New Nordics.

Активистами Miltton являются Анника Аррас, имевшая отношение к Партии реформ и социал-демократам, Мартин Кукк, Рандель Лянтс, а недавно оттуда ушел и стал генеральным секретарем соцдемов Раннар Васильев.

Так, например, именно Miltton две недели назад передал Postimees мнение посла Китая Ли Чао, которое касалось массовых протестов в Гонконге. В этом материале посол в числе прочего писал о том, что многие гонконгские протестанты не знают точно, против чего они выражают недовольство, а изменения закона (которые касаются высылки жителей Гонконга в Китай), ставшие основой протеста в действительности улучшат их жизнь.

Исполнительный директор Miltton Анника Аррас сказала, что договорное сотрудничество с посольством Китая началось в январе этого года, и Miltton предлагает услуги «только в области коммуникации и организации культурных мероприятий».

«Точнее, мы составляем медиамониторинг по темам, связанным с Китаем, это означает, что наши коммуникационные консультанты переводят эстоноязычные новости. Miltton не оказывает посольству Китая услуги опеки».