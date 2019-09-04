Троянская панда: тяжелая рука мягкой силы Китая

Растущая политическая и экономическая власть Китая будоражит многие страны, прежде всего, США. В то же самое время некоторые другие страны приветственно раскрывают свои объятия перед китайцами, а инвестиции Китая в и инфраструктурные проекты уже добрались до Венгрии, Сербии, Черногории, Греции, пишет Postimees.
Но в нашем регионе о влиянии Китая говорят мало. Поэтому мы решили опубликовать серию материалов, подробно рассказывающих об этом. Журналисты изучили как мягкую силу и все, что связано с кибербезопасностью и разведкой, так и экономические интересы. Партнерами Postimees в этом расследовании стали журналисты-расследователи латвийского центра Re:Baltica, а также литовская экономическая газета Verslo Žinios.
Целью китайской мягкой силы в странах Балтии является предотвращение обсуждения таких неудобных внешнеполитических тем, как автономия Тибета и распространение выгодного для Пекина мировоззрения через Институт Конфуция. В мае этого года в Латвии собрались парламентарии разных стран, чтобы встретиться с представителями правительства и парламента Тибета в изгнании. Председатель группы поддержки Тибета в Рийгикогу Йоко Алендер тоже обдумывала принять участие в мероприятии. О ее планах знали всего два человека, и она еще не успела попросить чиновников Рийгикогу оформить эту поездку.
Неожиданно рядом возник теперешний председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа и поинтересовался ее участием в мероприятии. «Он спросил, поеду ли я в Ригу и еду ли я одна. Сначала я вообще не поняла, о чем он говорит», - поделилась воспоминаниями Алендер. Выяснилось, что посол Китая уже успел переговорить с Ээсмаа на эту тему.
Этот разговор вызвал у Алендер чувство страха. Она не поняла, как китайцы могли узнать о ее планах. В итоге в мероприятии она не участвовала, но, по ее словам, не из-за давления со стороны китайцев, а из-за кампании, связанной с приближающимися евровыборами. В мероприятии не принял участия ни один эстонский политик. «Это, конечно, работа китайской soft power», - сказал Postimees член парламента Тибета в изгнании Юндон Аукатсанг.
Китайская политика «один Китай, две системы» не признает суверенитета ни Тибета, ни Тайваня. Поэтому Китай не стесняется использовать дипломатические методы, чтобы воспрепятствовать встречам политиков стран Балтии с Далай-ламой или политиками Тайваня.
Под давлением
Этот случай – один, как минимум из четырех, которые в течение двух лет заставляли посольство Китая протестовать против встреч эстонских политиков с Далай-ламой, представителями правительства Тибета в изгнании или политиками Тайваня. В прошлом году посол Китая в Эстонии Ли Чао направил официальное обращение к комиссии по иностранным делам Рийгикогу, в котором он сказал, что поведение Алендер представляет из себя вмешательство во внутренние дела Китая.
Несколькими днями ранее Алендер вернулась из поездки в Индию, где встречалась как с Далай-ламой, так и с руководством правительства в изгнании. Посол Китая подчеркнул в своем протестном письме, что Эстония обязана следовать лишь политике Китая. «Встречи Йоко Алендер, Далай-ламы и сепаратистов посылают миру неправильный сигнал. Ни в коем случае они не стыкуются с хорошими отношениями между Эстонией и Китаем в данный момент. Это негативно влияет на попытки Эстонии рекламировать себя среди жителей Китая», - сообщил посол и попросил передать свое «сильное недовольство и четкий протест» и Алендер.
Когда в прошлом году Урмас Паэт с делегацией Европейского парламента посетил Тайвань и встретился там с президентом Цай Инвэнь, с членами совета безопасности Тайваня и представителями оппозиции, Посольство Китая направило МИДу Эстонии протест. «МИД тут совсем не тот адресат, поскольку я посещал Тайвань как член Европейского парламента», - сказал Паэт.
И Паэт, и Алендер признают, что реакции ведущего себя агрессивно посольства тревожат, но член парламента – Эстонии или Европы – свободен в своих поступках. «Тибетская культура так много дала миру, что обязаны отдать им должное. Мы же не требуем для них независимости, мы лишь просим, чтобы у них было право на сохранение своей культуры», - сказала Алендер.
Для получения комментария Postimees отправил свои вопросы в посольство Китая в прошлый вторник, когда представители дипмиссии посещали редакцию газеты. Но ко вчерашнему вечеру мы не получили от них ни одного ответа.
И другие страны Балтии находятся под таким же давлением. В 2015 году тогдашнему председателю комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Ояру Эрику Калниньшу позвонил китайский посол. Посла разозлил предстоящий визит представителей Тибета. В результате звонка, Кальниньш попытался убедить своих коллег не проводить встречу с гостями в здании Сейма.
Кальниньш сказал Re:Baltica, звонок посла не был угрозой, это была дипломатия, хотя ни от одного другого посла он таких звонков не получал. А известный латвийский эксперт в области дипломатии Вита Матиса опровергает утверждения Кальниньша: «Если тебе говорят, что поступая каким-то образом, тебя ждут проблемы, то я осмелюсь сказать, что это уже дефиниция угрозы». Китайцы замечают даже самые маленькие детали, если они противоречат целям Китая. В 2013 году Рижский аэропорт удалил постер, который рекламировал открытую лекцию Далай-ламы. Такой приказ поступил с самого верха, подтвердила представитель аэропорта Лаура Карните, но не раскрыла точного источника приказа. В 2015 году и в Таллиннском аэропорту исчез портрет Далай-ламы. «Может быть, его кто-то украл», - единственное, что объяснили в аэропорту.
От президентского дворца до бойкота
И хотя в целом страны Балтии были дружественными по отношению к политикам Тибета в изгнании, давление Китая и коммерческие возможности на одном из самых крупных рынков мира перевесили и начала доминировать самоцензура.
В 2001 году, посещая Латвию, Далай-лама встретился с высшими представителями страны – как с тогдашним президентом Вайрой Вике-Фрейбергой, так и с премьер-министром Андрисом Бержиньшом. Через десять лет Далай-ламу, несмотря на советы Министерства иностранных дел не делать этого, приветствовали в Таллинне президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр обороны Март Лаар. В 2013 году Далай-лама в шутку позировал рядом железной леди Латвии, президентом Далей Грибаускайте.
Насколько известно, это был последний раз, когда кто-то из балтийских президентов или министров встречался с духовным лидером Тибета.
Теперь Министерство иностранных дел Латвии советует, чтобы высокопоставленные представители страны не встречались ни с Далай-ламой, ни с иными представителями Тибета. Также советуется не предлагать представителям Тибета протокольных услуг, как, например, государственная охрана, подтвердил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Такой поворот уходит корнями в 2011 год, когда возникло охлаждение в отношениях между Эстонией и Китаем. Эстонские молочные предприятия надеялись попасть на китайский рынок, но после встречи Ильвеса с Далай-ламой рынок превратился практически в непроходимый. Кроме того, власти Китая отменили официальный визит тогдашнего министра сельского хозяйства Хелира-Валдора Сеэдера в Китай, а предприятия остались ждать перед бюрократическими препонами.
«Для возникновения потепления в отношениях и попадания на китайский рынок потребовались годы и целая череда встреч с чиновниками Китая. Наши чиновники работали не покладая рук, чтобы отношения вновь встали на рельсы», - сказала Анне Суллинг, которая соприкасалась с этой темой в 2014-2015 годах на должности министра внешней торговли. Китайский рынок открылся для эстонских молочных предприятий в 2016 году.
Холодное дыхание отношений коснулось не только предприятий. В то же время Эстония строила в Пекине новое здание своего посольства. Когда в 2014 году государство хотело его торжественно открыть, Китай не разрешил принять в празднике участие Урмасу Паэту. Паэту дали понять, что в случае если он прилетит на открытие, в нем не будет принимать участие ни один высокопоставленный чиновник или политик Китая. «Такое мелочное отношение тревожит меня сильно», - сказал Паэт.
В построенном для эстонцев новом здании посольства арендует помещения и представительство Исландии. В начале 2014 года здание открыл министр иностранных дел этой страны. Эстония подошла к официальному открытию год спустя, когда министром иностранных дел была уже Кейт Пентус-Росиманнус.
Все правила приходят из Китая
Чопорная тактика китайцев касается института Конфуция, который получил свое название от самого известного китайского философа. Этот находящийся под контролем правительства Китая орган ищет партнеров в других вузах мира и под вывеской обучения языку и культуре передает видение страны о китайской жизни. Критики говорят, что институты Конфуция учат культуре и истории таким образом, который исключает вопрос прав человека, и согласно которому Тибет и Тайвань неразрывные части страны.
«Институт Конфуция – это замечательный бренд для распространения нашей культуры за рубежом. Он внес значительный вклад в увеличение нашей мягкой силы. Бренд Конфуция привлекателен естественным образом. Если использовать в качестве предлога обучение китайскому языку, все начинает казаться понятным и логичным». Так во время речи, произнесенной в 2011 году, сказал член политбюро Китайской коммунистической партии Ли Чанчунь.
Институт Конфуция работает в каждой из стран Балтии. При Таллиннском университете и Вильнюском университете его открыли в 2010 году, год спустя он появился в Латвийском университете. Также имеются классы Конфуция – программы изучения китайского языка работают в 14 латвийских, восьми эстонских и десяти литовских школах.
И хотя институты работали в странах Балтии почти десять лет, большое внимание они привлекли в феврале этого года, когда учреждения разведки Литвы указали на них в ежегодном отчете оценки угроз. Институт, конечно, упомянули лишь вскользь, но в СМИ Литвы это попало в заголовки.
Разведучреждения Литвы отметили в отчете, что разведдеятельность Китая в стране стала более агрессивной: «В зарубежных странах разведка Китая традиционно работает под дипломатическим прикрытием, используя в числе прочего финансируемый государством Институт Конфуция, китайские предприятия, новостные агентства и учащихся за рубежом китайских студентов».
В отчете говорилось, что развединтересы Китая в Литве направлены главным образом на так называемые домашние темы: «Например, хотят, чтобы Литва не поддерживала независимость Тибета и Тайваня, а также не поднимала эту тему не международном уровне».
После обнародования отчета политик с большим опытом и нынешний член Европейского парламента Аушра Малдейкене задала вопрос: нужен ли Институт Конфуция в Вильнюском университете? «Мы должны заново оценить роль института и подумать над фактом, что в национальном университете Литвы работает образование, которое финансирует идеологическое крыло Китайской коммунистической партии».
И спецслужбы Латвии в течение многих лет приглядывают за тамошним Институтом Конфуция. «Цели института звучат высокопарно, но его работа связана с рисками,- сообщила Re:Baltica служба VDD. – Его целью является не только популяризация Китая в других странах, но и распространение приемлемых для коммунистической партии идеологических заявлений среди академиков, культурных деятелей и предпринимателей».
Капо по сравнению с коллегами из Латвии и Литвы, была значительно мягче, сказав лишь, что Институт Конфуция, конечно, является важной частью в распространении мягкой силы Китая, сборе информации и картировании настроений, но в Эстонии это практически единственная возможность для изучения китайского языка и культуры.
То же отметила и руководитель Института Конфуция Таллиннского университета Екатерина Коорт. По ее словам, у университета не было выбора: за свои деньги учить китайский язык негде, а носителей языка в Эстонии нет. Так на помощь пришел финансируемый китайцами институт. Но Коорт добавила, что поскольку китайская тема крайне аллергическая, а на Институты Конфуция по всему миру смотрят с подозрениями, то она избегает организации мероприятий по чувствительным темам.
Как в Эстонии и Латвии, так и в Литве местный университет платит зарплату только тамошним директору и секретарю. Учителей подбирает и платит им зарплаты Ханбан – действующее под Министерство образования Китая недоходное объединение. Все учителя отчитываются именно перед Ханбаном.
Временная спецкомиссия при Сенате США установила, что учителя должны заключать договор с правительством Китая, «давая слово не наносить ущерба международным интересам Китая». Согласно трудовым договорам, учителя не могут принимать участия, например, в религиозном движении «Фалуньгун» и других запрещенных в Китае организациях.
Пожелавший остаться анонимным студент Института Конфуция Латвийского университета сказал Re:Baltica, что тамошние учителя не хотят обсуждать вопросы, которые связаны с чувствительными политическими темами истории Китая. Например, когда студент хотел узнать, как и почему модель управления Гонконга отличается от китайской, преподаватель отметил, что это не касается темы предмета, на том разговор закончился.
Вита Матиса подчеркнула, что институты Конфуция не являются независимыми, и их нужно считать Троянским конем, поскольку они являются частью созданной китайским коммунистическим правительством организации, которая въелась в иностранные университеты.
Кусочек Китая за 100 000 евро в год
Для бывшего ректора Латвийского университета Марциса Аузиньша ужины в резиденции китайского посла были обычной частью рабочих отношений. Другой раз во время таких ужинов он получал сообщения о работе университета: «Знаете, ректор, тот или иной лектор сотрудничает с представительством Тайбей… Вы знаете, что наше правительство вас поддерживает, но моему правительству это может не понравиться».
Широкая общественность не знает, что китайское правительство щедро дотирует институты Конфуция. Из трех стран Балтии лучше всего финансируется находящийся в Эстонии институт. В бюджет этого года в размере 226 000 евро Таллиннский университет вносит 124 000 евро, на которые покрываются текущие расходы. Остальное, почти 100 000 евро, в бюджет добавляет Ханбан. На китайские деньги организуются мероприятия, как, например, семинар китайской культуры, визит работников образования Эстонии в Шанхай, или неделя Китая в Пярну.
Латвийский университет в течение последних восьми лет получил от Китая 633 000 евро. Тамошним институтом руководит один из самых известных в стране синологов, бывший дипломат и агент КГБ Петерис Педелгович. Разговор с журналистами о финансовых делах его не обрадовал. Он жестко отвергал утверждения о том, что и тамошний институт получает в год около 100 000 евро из Китая.
«Может быть, где-то в других странах мира получают такие крупные суммы, но не мы. Я вам все сказал, чего вы не поняли? Вы понимаете по-латышски? Может быть, нужно, чтобы я сказал вам это на китайском языке?» - разозлился он на журналиста. Но открытые данные показывают, что институт получает в год в среднем 79 000 евро китайских денег.
Политический директор американского центра исследований Международной ассоциации ученых Рейчелл Петерсон сказала, что институты Конфуция являются «кусочками китайского правительства в кампусах университетов». По ее убеждению, институты следовало бы закрыть, поскольку они могут довести до академической цензуры.
Во многих отчетах можно найти признаки самоцензуры в институтах Конфуция при домашних университетах. Например, в кампусах нельзя проводить мероприятия в поддержку Тибета. В течение последних пять лет в США были закрыты 24 отделения конфуционизма, из них десять только в этом году. И многие университеты в Европе, например, в Стокгольме и Лионе, закрывают их.
Собираются данные об учениках
Re:Baltica опросил трех студентов Института Конфуция Латвийского университета, и все три сказали, что учителя часто фотографируют студентов, объясняя это необходимостью писать отчеты. Руководитель института Пилдегович подтвердил, что такие отчеты действительно составляются, но он не может ничего сказать об их содержании, заверив, что не видел ни одного из них.
Заключенный в Таллиннском университете на пять лет договор о работе института заканчивается в декабре этого года, но поскольку ни одна из сторон не сообщила к сентябрю о желании его прекратить, он автоматически продлевается. Расторгать договор Таллиннский университет не хочет, но планирует добавить пункт, который обязал бы стороны вести себя, исходя из Закона о защите личных данных.
Такая потребность возникла тогда, когда китайцы захотели создать базу данных из людей, которые участвовали в курсах китайского языка. База данных должна была содержать информацию об обучении, но там же хотели иметь данные о профессиональной карьере участников. Коорт сказала, что отказалась в этом помогать.
«Естественно, это все же какая-то форма мягкой силы, которую Китай пытается сервировать красивой и лучшей, а также создать позитивный образ», - призналась Коорт. Она объяснила, что направленные сюда преподаватели официально никакой другой работой тут не занимаются: «Моя работа – следить за тем, что они тут делают».
По словам Рейчелл Петерсон, было бы наивно полагать, что китайцы финансируют местные институты Конфуция по доброте душевной: «Проблема не только в том, чему они учат в классах. Это касается и влияния, которое они оказывают на весь остальной университет – если руководство боится потерять денежные потоки из Китая, или если профессоры видят потребность в самоцензуре».
«Правительство Китая знает, что институты Конфуция заманчивы для университетов. Они знают, насколько заманчив доступ к тех, кто говорит на китайском, как на родном, и как хороши возможности получения стипендий для обучения за рубежом. Правительство Китая снимает с этого сливки».
Вита Матиса предупреждает, что речь идет об очень опасном пути: «Поначалу возможность получения денег кажется заманчивой. Но чем дальше ты заходишь, тем больше опасностей. Во многих странах мира это уже поняли».
Первые лоббисты Эстонии получают зарплату у Китая
Посольство Китая использует для достижения целей организации общения одну известную пиар-фирму - Miltton New Nordics.
Активистами Miltton являются Анника Аррас, имевшая отношение к Партии реформ и социал-демократам, Мартин Кукк, Рандель Лянтс, а недавно оттуда ушел и стал генеральным секретарем соцдемов Раннар Васильев.
Так, например, именно Miltton две недели назад передал Postimees мнение посла Китая Ли Чао, которое касалось массовых протестов в Гонконге. В этом материале посол в числе прочего писал о том, что многие гонконгские протестанты не знают точно, против чего они выражают недовольство, а изменения закона (которые касаются высылки жителей Гонконга в Китай), ставшие основой протеста в действительности улучшат их жизнь.
Исполнительный директор Miltton Анника Аррас сказала, что договорное сотрудничество с посольством Китая началось в январе этого года, и Miltton предлагает услуги «только в области коммуникации и организации культурных мероприятий».
«Точнее, мы составляем медиамониторинг по темам, связанным с Китаем, это означает, что наши коммуникационные консультанты переводят эстоноязычные новости. Miltton не оказывает посольству Китая услуги опеки».
Посол на одной фотографии с наркобароном
Прежняя дипломатическая карьера нынешнего китайского посла в Эстонии Ли Чао заводила его в Барбадос, Гонконг и Сидней, где он работал в период 2005-2008 годов вице-консулом Генерального консульства.
Альтернативное издание гражданских журналистов Китая Boxun.com в 2008 году писало о близких связях Ли Чао с предпринимателем Франком Ху. Франк Ха был известным в Сиднее бизнесменом, который имел близкие связи с китайской дипломатической сетью, и близко общался со многими высокопоставленными политиками Австралии. Ху одновременно был руководителем общества, пропагандирующего культурный обмен между Австралией и Китаем, а также, по данным издания, организовывал необходимые консульству культурные мероприятия.
Но внимания заслуживает тот факт, что в 2008 году австралийская полиция задержала Франка Ху и обвинила его в создании одной из крупнейших в стране наркогруппировок. 4 марта на адрес фирмы Ху прибыл контейнер, в котором полиция нашла 250 килограммов кокаина, замаскированного под чайные пакетики.
И хотя Ху смог хорошо законспирировать свою связь с бандой, сам ни разу с наркотиками не соприкасался, и не использовал в общении даже кодовых слов, тем не менее, сыщики смогли доказать его роль и в 2011 году он был приговорен к пожизненному заключению.
Таллинн стал для Ли Чао следующим рабочим местом, поскольку после возвращения из Синдея в Пекин в последующие десять лет он работал руководителем административного и финансового отделов Министерства иностранных дел.