Город, где на берег приходится сходить по крышам

Нам достались волны и ветер, но все же более умеренные, чем иной раз бывает в этом печально знаменитом море. Стоянка в городе международного права Гааге, где расположены представительства более 160 международных организаций, была недолгой, но интенсивной и роскошной. Нас пришла поприветствовать посол Эстонии Кайли Террас, которая радушно зазвала в гости всю команду. Это было не просто «заходите, выпьем чашечку кофе», что тоже было бы прекрасно. Нет, это было очень вкусное, поистине королевское угощение, поданное на тарелках с гербами.

Готовил ужин делопроизводитель посольства Фернандо Жулиао, в частной жизни профессиональный повар, второе имя которого – вдохновение и который способен накормить и 500 человек. Наш завтрак для него был не труднее, чем приготовление ужина для семьи. Но мы, в общем, за время завтрака практически сроднились и почти заполучили посла на борт на следующий этап. Кайли Террас провела нам экскурсию по городу, а на борту за эти дни побывало множество гостей. Почетный консул Эстонии Николас Антони ван де Гриндт любезно предложил нам доставить в Эстонию регулярно собираемые нами пробы воды и пыли.

Почетный консул Эстонии в Роттердаме г-н Ян Брувер в вечер нашего отъезда пригласил в ресторан на набережной множество эстонцев и друзей Эстонии, включая свою мальчиковую джаз-рок-группу, которая особенно украсила наш вечер. Поприветствовать нас пришел и представитель города, подаривший команде герб Гааги. На гербе одного из ее районов изображены три селедки. Этот местный деликатес хватают за хвост, суют головой в рот и самые талантливые съедают ее одним махом. Мы тоже попробовали засунуть ее в рот целиком, было здорово, и мы прихватили с собой на судно маленькую бочку селедки. Те, кто пришел на прием последними, помогли вахтенным по камбузу почистить на корме картошку к ужину. Мы вышли из Гааги с песнями и плясками, с берега нам махали белым платочком, как это водится в стране с давними морскими традициями.

После плавания под парусами ночь напролет мимо больших ветропарков на заре мы достигли устья Темзы. Когда из-за очередного изгиба показался старый добрый Тауэрский мост, все собрались на носу фотографировать. Было какое-то нереальное чувство, когда мы бросили концы на причале непосредственно перед Тауэром. Вечером мы пошли через мост смотреть на корабли, участвующие в регате Clipper Round the World Yacht Race. Они стоял в небольшом водоеме за шлюзами в ожидании следующего дня, когда должна была начаться очередная парусная регата вокруг света. 228 дней и 41 165 морских миль по всем океанам. Основал регату сэр Робин Нокс-Джонстон, первый победитель Golden Globe Race в 1969 году, первый человек в мире, который официально обогнул земной шар без остановок.

Место, где мы пришвартовались – одно из самых замечательных в Лондоне. Мы стоим рядом с построенным в 1955 году небольшим ледоколом, видавшим виды. Он стоит пятым по счету от берега. Лед он давно не колет, на нем обитает весьма дружелюбный мужчина, который немедленно радушно пригласил новых «соседей» в гости. Сколько было впечатлений! Весь этот район полон старыми стоящими на якоре судами, где живут, как будто в плавучих домах. Некоторые выращивают на борту деревья, зелени там хватает Наш путь на берег лежит по палубам судов, утопающих в этих богемных зарослях, идти приходится чуть ли не по головам их обитателей, т.е. в Лондоне мы практически ходим по крышам.