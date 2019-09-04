Картина дня: мягкая сила Китая, темные дела братьев-наркодилеров и технический сбой в больнице

Троянская панда: тяжелая рука мягкой силы Китая

Растущая политическая и экономическая власть Китая будоражит многие страны, прежде всего, США. В то же самое время некоторые другие страны приветственно раскрывают свои объятия перед китайцами, а инвестиции Китая в и инфраструктурные проекты уже добрались до Венгрии, Сербии, Черногории, Греции. Читать далее...

Работа компьютерной системы Ида-Таллиннской больницы в течение часа была нарушена

В компьютерной системе Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня во второй половине дня произошел сбой, в связи с чем в течение часа больница была вынуждена отправлять домой некоторых амбулаторных пациентов. Читать далее...

Люксовые машины, золото и оружие: эстонские братья-наркодельцы проворачивали темные дела под прикрытием работы в рыбной фирме

Харьюский уездный суд подтвердил соглашение, достигнутое между прокуратурой и братьями Дмитрием и Паулем Кярбергами, которые обвинялись в организации фентанилового наркобизнеса в крупных масштабах. По соглашению, осужденным предстоит провести за решеткой по семь лет. Читать далее...

Грандиозно: в Таллинне построят олимпийский бассейн

В среду, 4 сентября, столичная горуправа приняла решение построить олимпийский бассейн рядом с ледовым холлом «Тондираба», о чем журналистам сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт. Читать далее...

Прекратившая рейсы в Таллинне Nordica приобретет пять самолетов

Дочерняя фирма Nordica, Regional Jet, заключила со скандинавской авиакомпанией SAS долгосрочное соглашение о сотрудничестве, для выполнения которого закупит для своего авиапарка пять реактивных самолетов типа CRJ900. Согласно договору, три из них будут базироваться в Таллинне и два - в Вильнюсе, осуществлять полеты компания начнет в марте следующего года. Читать далее...

Tulika предупреждает о новой схеме обмана на рынке таксоизвоза

В Таллинне стремительно растет число лжетакси Tulika, в которые садятся как туристы, так и местные жители. Читать далее...

Печальная статистика: население Эстонии живет все дольше, но состояние его здоровья ухудшается

По данным Департамента статистики, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни составила у мужчин 73,9, а у женщин – 82,4 года. Читать далее...

Поблажек не будет: исключение при переходе на биотопливо сделают только для Сил обороны

Хотя от выполнения требований по использованию биотоплива хотят отвертеться и рыбаки, и фирмы теплоснабжения, и водные предприятия, и Спасательный департамент, Министерство экономики сообщает, что исключение будет сделано только для транспорта Сил обороны и Кайтселийта. Читать далее...

Женщина просит помощи: мое сердце разрывается всякий раз, когда мой ребенок не решается подойти ко мне

На этой неделе фонд лечения рака Kingitud elu призвал помочь 25-летней жительнице волости Кехтна Сигне Тамме. В следующие три месяца на лечение саркомы матери троих детей понадобится свыше 7200 евро. На сегодняшний день сумма уже собрана. Читать далее...

Болгария попросила РФ не называть освобождением приход Красной армии

В Софии должна открыться выставка, посвященная освобождению Болгарии от нацистов. МИД Болгарии заявил, что это освобождение принесло репрессии, удушение гражданского самосознания и задержку экономического развития. Читать далее...

Рейтинги: поддержка Центристской партии за месяц выросла более чем на пять процентов