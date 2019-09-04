Неймар взбешен решением "Пари Сен-Жермен" и готовится к суду

Он уверен, что единственная причина подобного решения – желание «ПСЖ» наказать его.

Неймар не ожидал, что останется во Франции, потому что он ясно дал понять о своем желании покинуть клуб и был готов из личных средств заплатить 20 миллионов евро в качестве части сделки между парижанами и "Барселоной".

Окружение бразильца сообщает, что тот изнурен так, как никогда в своей карьере. Руководство парижского клуба, пытаясь оставить Неймара в командем не придумало ничего лучше, как держать футболста вне заявки на матчи, а также угрожать в случае неповиновения бразильца запретить ему тренироваться с любой командой клуба.

На этом неприятности Неймара не заканчиваются: в ближайшее время состоится судебное заседание по спору форварда «ПСЖ» Неймара с «Барселоной».

Его назначили на 27 сентября. Претензии сторон рассмотрят в Испании. Речь идет о бонусе за лояльность, который Неймар должен был получить в 2017-м.

Футболист и его отец-агент Неймар-старший затянули переход в «ПСЖ» специально, чтобы прошел год с подписания контракта. Однако «Барселона» отказалась выплатить 26 миллионов евро (еще 14 млн были выплачены сразу). Неймар требует взыскать с каталонцев эту сумму.

В свою очередь, «Барса» хочет взыскать с Неймара 75 миллионов евро из-за невыполнения условий контракта.

Дело впервые должны были рассмотреть в январе, однако дважды перенесли.