Будни пьяного тракториста: из опрокинувшегося прицепа высыпалось восемь тонн зерна

Сегодня около 12:30 в Йыэкюла, волость Тюри, Ярвамаа, произошла авария. У приехавшего со стороны Кяру трактора, которым управлял 54-летний мужчина, сломались крепежные болты и прицеп опрокинулся в кювет. И хотя сам трактор остался на колесах, примерно восемь тонн зерна высыпалось на проезжую часть и в кювет, передает Järva Teataja.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что тракторист был пьян. Проведенный на месте тест показал, что он находился в уголовно наказуемой степени опьянения. Водителя отвезли в полицейский участок в Пайде, чтобы с помощью имеющегося там алкометра зафиксировать более точный результат.
Для того, чтобы собрать зерно и поставить прицеп на колеса, на место происшествия была вызвана специальная техника. Столкновения с другой машиной не было, находившийся за рулем человек не пострадал.