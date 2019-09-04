Будни пьяного тракториста: из опрокинувшегося прицепа высыпалось восемь тонн зерна

Сегодня около 12:30 в Йыэкюла, волость Тюри, Ярвамаа, произошла авария. У приехавшего со стороны Кяру трактора, которым управлял 54-летний мужчина, сломались крепежные болты и прицеп опрокинулся в кювет. И хотя сам трактор остался на колесах, примерно восемь тонн зерна высыпалось на проезжую часть и в кювет, передает Järva Teataja.