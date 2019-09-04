Таллинн предложил государству решить проблему с приемом в школы детей мигрантов

В связи с наплывом в Эстонию мигрантов из третьих стран - Украины, России, Белоруссии и Молдовы - выросло и число детей, желающих учиться в местных школах, пишет Rus.ERR.
В основном они стремятся попасть в школы Таллинна, но поскольку часто у родителей таких детей нет вида на жительство, образовательные учреждения столицы принимать их не обязаны, говорится в обращении, которое накануне направил в Министерство образования и науки директор таллиннского Департамента образования Андрес Паюла.
Директор одной из крупнейших школ Таллинна, Ляэнемерской гимназии Денис Преснецов заявляет прямо - от желающих попасть на учебу в его школу детей мигрантов отбоя нет. Но свободных мест в некоторых таллиннских школах не хватает и для постоянных жителей Эстонии.