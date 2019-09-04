Таллинн предложил государству решить проблему с приемом в школы детей мигрантов

В основном они стремятся попасть в школы Таллинна, но поскольку часто у родителей таких детей нет вида на жительство, образовательные учреждения столицы принимать их не обязаны, говорится в обращении, которое накануне направил в Министерство образования и науки директор таллиннского Департамента образования Андрес Паюла.