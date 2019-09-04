Участники Таллинского марафона смогут перемещаться по Таллинну бесплатно

Участникам Таллинского марафона, который пройдет в эти выходные, горуправа гарантирует бесплатный проезд в общественном транспорте, передает Raepress.
Таллинская городская управа приняла распоряжение о предоставлении права бесплатного проезда на линиях единой билетной системы общественного транспорта столиц участникам международных Таллинского марафона и Осеннего забега.
Организатор соревнований выдаст каждому участнику нагрудный номер, при предъявлении которого с 6 по 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.