Владислав Синица. ФОТО: VITALIY BELOUSOV / Sputnik

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил к пяти годам колонии финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу. Поводом к его уголовному преследованию стала запись в «Твиттере», где речь шла об установлении личностей силовиков, которые, скрывая свои лица под масками, жестоко избивают мирных демонстрантов.

Далее в переписке Синица рассуждает о том, что после того как будут изучены семейные фото этих правоохранителей, их дети могут стать жертвами насилия.

Следователи усмотрели в записи Синицы разжигание ненависти и угрозы применения насилия к родственникам силовиков: «Высказывая свою позицию, он призывал к похищению детей исключительно сотрудников правоохранительных органов с последующей расправой над ними», - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Рассмотрение дела Синицы фактически заняло всего один день: 2 сентября обвинение и защита представили свои доказательства, тогда же прошли прения сторон и подсудимый выступил с последним словом, а уже на следующий день был вынесен приговор.

Уголовное дело и решение суда вызвали многочисленные споры в соцсетях. Одни пользователи называют приговор неоправданно суровым и создающим опасный прецедент, другие уверены, что Синица получил по заслугам.

Сам блогер на суде свою вину не признал. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать вердикт в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Одним из первых приговор прокомментировал оппозиционер Алексей Навальный, который подчеркнул, что сам постоянно получает сообщения с угрозами, однако правоохранительные органы на них никогда не реагируют.

Синица написал очень тупой твит о том, что надо мстить детям полицейских. Тупой твит, которых пишут в день миллион. Мне 30 раз в день сообщают, что надо убить и меня, и моих детей. Но Синицу посадили только что за тупой твит НА ПЯТЬ ЛЕТ В ТЮРЬМУ. Наше государство - людоед и идиот — Alexey Navalny (@navalny) 3 сентября 2019 г.

В то же время Навальному и самому припомнили, что 12 лет назад он написал заявление в полицию на националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак за его резкие высказывания на политических дебатах, и после этого Марцинкевич был осужден за экстремизм.

Синице дали 5 лет за призывы к расправе над детьми силовиков.



Уже вижу истерику либеральной общественности, которая сама сажала оппонентов за экстремизм (Навальный писал заяву на Тесака).



Привыкайте, ребята – за слова теперь придётся отвечать. — Илья Ремесло (@iremeslo) 3 сентября 2019 г.

Экс-глава партии СПС Леонид Гозман утверждает, что при внимательном прочтении в посте Синицы нельзя найти никаких реальных угроз, там есть лишь некое предупреждение.

Такого же мнения придерживается и журналист Андрей Лошак. По его мнению, Синица в своем блоге предупреждает «о высокой вероятности такого развития событий, если насилие над протестующими не прекратится».

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале назвал приговор блогеру «местью полицейского государства и новым откровенным вызовом», а также отметил, что «за пытки сотрудники полиции получают условки (условные сроки - прим. ред.)»

Приговор Синице полностью поддержало руководство Росгвардии, а также многие прокремлевские блогеры и журналисты.

Блогер Синица получил пять лет лишения свободы. Этот тот, что призывал к расправе над детьми силовиков.



Очень правильное решение. Открываешь рот-неси ответственность. И пусть все понимают, закос под дурачка, когда возьмут органы, не прокатит. Призываешь убивать- будешь сидеть. — Anna Shafran (@Anna_Shafran) 3 сентября 2019 г.

Дизайнер Артемий Лебедев в своем видеоблоге сказал, что считает приговор хоть и «жестоким, но очень показательным».

«Понятно, что это было сделано для того, чтобы неповадно было людям переходить определенные границы. Есть вещи, которые в принципе нельзя никому желать и в принципе нельзя обсуждать», - отметил он.

По мнению адвоката Синицы Дениса Тихонова, на Синицу завели уголовное дело из-за повышенного внимания федеральных телеканалов.

«Это совершенно не тот преступник, в качестве которого его выставили СМИ. В том числе вот этот телеканал приложил к этому особые усилия, представив его в таком ужасном виде. Это ваша заслуга, господа журналисты, в том числе», - сказал Тихонов в интервью телеканалу «Дождь», указывая на микрофон канала НТВ.

В ответ на это в телеграм-канале НТВ появилась запись, где телеканал отмечает, что не его сотрудники раскрутили эту историю, но «были бы рады быть первыми».