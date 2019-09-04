Фото: россияне украшают дворы страшными зверями и куклами без глаз

ЖКХ-арт — самобытное явление, уходящее корнями в 60-70-е, когда во дворах советских микрорайонов начали устанавливать макеты паровозов, самолетов, а затем — деревянных богатырей и персонажей русских сказок. С переходом на рыночные рельсы об украшательстве на время забыли, а в конце 90-х — начале 2000-х явление вернулось.

Классика жанра — лебеди из покрышек. Такие фигуры можно найти по всей стране — от Мурманска до Ростова-на-Дону, от Владивостока до Нальчика. И в Санкт-Петербурге тоже. Во-первых, это красиво, во-вторых — решает вопрос с утилизацией отработавшей свое резины.

У многих получается. В ход идут самые странные решения — подобной смелости ждешь, скорее, от авангардного художника, чем от простых жителей Комсомольска-на-Амуре. Впрочем, возможно, установка унитаза в качестве цветочной клумбы — не столько отчаянная попытка украсить двор, сколько, как предполагают комментаторы снимка, осознанное цитирование дадаиста и сюрреалиста Марселя Дюшана: в 1917 году он представил в Нью-Йорке композицию «Фонтан», которая представляла собой перевернутый писсуар.

Наивное стремление «сделать красиво» довольно часто приводит к результату если не противоположному, то явно не предусмотренному: творчество ЖКХ-художников способно ввергнуть зрителя в ступор, а иногда и напугать.

Впрочем, порой очевидно, что таким и был замысел автора: подобное случайно получиться не могло. «Площадка для детей, которые плохо себя ведут», — прокомментировал свой снимок автор, пользователь под ником gribovodoved.

Если лебеди из шин — классическое творение коммунальщиков, то квинтэссенция ЖКХ-стиля работы самих жителей — декор двора с применением старых мягких игрушек.