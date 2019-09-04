«Невероятно, какие твари живут среди нас»: вандалы разгневали старейшину Мустамяэ

«Это порой просто невероятно, какие твари живут среди нас, – не скрывает злобы и негодования старейшина района Лаури Лаатс. – Язык не поворачивается назвать их людьми. В этом году мы многое вложили как в благоустройство парков Мустамяэ, так и парковый инвентарь, в лесопарке Сютисте весной были установлены новые урны. Может быть, как раз это и воодушевляет вандалов: когда видишь что-то новое и красивое, хочется это сломать и раскидать? Испытали силу на семи скамейках и урнах, из-за чего у некоторых скамеек деревянный настил отошел от креплений и требует ремонта, урны следует закрепить обратно на основания и т.д.».