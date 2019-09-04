Читательница: Касса по безработице ищет персонал для фирмы, где задерживают зарплату

В июле Rus.Postimees рассказывал историю нескольких бывших работников, которые уволились с нарвских предприятий известного в городе предпринимателя Мирослава Пеньковского. Причина - многомесячные долги по зарплатам. Теперь одна из бывших работниц обратилась в редакцию с вопросом: почему Касса по безработице набирает сотрудников в одну из этих фирм с долгами по зарплатам?
Бывшая работница одного из проблемных предприятий Наталья рассказала, что долги по зарплатам за последние месяцы даже выросли, и сохраняется большая текучка кадров - люди увольняются, вместо них ищут новых. Две вакансии компании MP & Partners Engineering можно было найти на сайте эстонской Кассы по безработице. Компания искала сварщика (на момент публикации заметки эта вакансия была уже удалена) и менеджера-помощника руководителя.
В июле другая бывшая работница Мирослава Пеньковского Татьяна также рассказывала, что при поиске новой работы столкнулась в Кассе по безработице с вакансиями своего бывшего работодателя.
Rus.Postimees спросил у руководителя Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, должно ли это учреждение проверять состояние фирм, для которых набирает персонал.
“Мы проверяем, когда в Коммерческом регистре у предприятия есть задолженности по налогам, - рассказала Аннеки Теэлахк. - Также проверяем, если кто-то обращался в Трудовую инспекцию. Если у фирмы нет задолженностей, и люди просто говорят об этом, то у нас, конечно, нет оснований отказывать фирме. У нас сегодня нет данных, что у этих фирм есть задолженности. Но ситуация может меняться, и поскольку вы спрашиваете, мы сегодня проверим еще раз, есть ли у нас информация о задолженностях”.
По словам Аннеки Теэлахк, информацию о проблемных работодателях в Кассу по безработице передают Трудовая инспекция и Налогово-таможенный департамент.