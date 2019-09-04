Читательница: Касса по безработице ищет персонал для фирмы, где задерживают зарплату

Бывшая работница одного из проблемных предприятий Наталья рассказала, что долги по зарплатам за последние месяцы даже выросли, и сохраняется большая текучка кадров - люди увольняются, вместо них ищут новых. Две вакансии компании MP & Partners Engineering можно было найти на сайте эстонской Кассы по безработице. Компания искала сварщика (на момент публикации заметки эта вакансия была уже удалена) и менеджера-помощника руководителя.

“Мы проверяем, когда в Коммерческом регистре у предприятия есть задолженности по налогам, - рассказала Аннеки Теэлахк. - Также проверяем, если кто-то обращался в Трудовую инспекцию. Если у фирмы нет задолженностей, и люди просто говорят об этом, то у нас, конечно, нет оснований отказывать фирме. У нас сегодня нет данных, что у этих фирм есть задолженности. Но ситуация может меняться, и поскольку вы спрашиваете, мы сегодня проверим еще раз, есть ли у нас информация о задолженностях”.