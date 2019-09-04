Бдительные граждане помогли задержать потенциального убийцу

Во вторник вечером около 19.30 центр тревоги получил сообщение о водителе, который ездил по Пыльтсамаа на зеленом автомобиле Mazda, постоянно отклонялся на встречную полосу, заезжал на бордюр и угрожал безопасности других участников движения.

«Звонивший в полицию сообщил, что Mazda, ехавшая из Пыльтсамаа в сторону Вяйке-Камари, в какой-то момент отклонилась на встречную полосу, где едва не столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем. От лобового столкновения спасла лишь быстрая реакция другого водителя и его резкий маневр вправо, в кювет. К счастью, ни вылетевший с дороги водитель, ни машина не пострадали, ему удалось выехать из кювета самостоятельно и пуститься в погоню за пьяным водителем», - рассказал йыгеваский патрульный полицейский Арси Алавере.

Пьяного шофера заметили и другие водители, которые общими усилиями остановили его на дороге Пиккнурме-Пыльтсамаа и передали прибывшей полиции. «Пьяный мужчина с трудом вышел из машины и еле держался на ногах, не говоря уже о вождении. Мы установили у него тяжелое опьянение, отстранили его от вождения и доставили в арестную камеру протрезвляться», - рассказал патрульный полицейский.