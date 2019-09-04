Бдительные граждане помогли задержать потенциального убийцу

Вчера вечером бдительные граждане остановили разъезжавшего по Пыльтсамаа пьяного водителя, который спровоцировал несколько опасных ситуаций на дороге и явно представлял угрозу для окружающих, пишет Tartu Postimees.
Во вторник вечером около 19.30 центр тревоги получил сообщение о водителе, который ездил по Пыльтсамаа на зеленом автомобиле Mazda, постоянно отклонялся на встречную полосу, заезжал на бордюр и угрожал безопасности других участников движения.
«Звонивший в полицию сообщил, что Mazda, ехавшая из Пыльтсамаа в сторону Вяйке-Камари, в какой-то момент отклонилась на встречную полосу, где едва не столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем. От лобового столкновения спасла лишь быстрая реакция другого водителя и его резкий маневр вправо, в кювет. К счастью, ни вылетевший с дороги водитель, ни машина не пострадали, ему удалось выехать из кювета самостоятельно и пуститься в погоню за пьяным водителем», - рассказал йыгеваский патрульный полицейский Арси Алавере.
Пьяного шофера заметили и другие водители, которые общими усилиями остановили его на дороге Пиккнурме-Пыльтсамаа и передали прибывшей полиции. «Пьяный мужчина с трудом вышел из машины и еле держался на ногах, не говоря уже о вождении. Мы установили у него тяжелое опьянение, отстранили его от вождения и доставили в арестную камеру протрезвляться», - рассказал патрульный полицейский.
По словам Алавере, героические действия других участников движения наглядно демонстрируют, что в обществе растет нетерпимость к пьяным водителям, представляющим реальную опасность на дорогах. По статистике, по сравнению с прошлым годом водители Южной Эстонии все более ответственно подходят к трезвости за рулем. Если в прошлом году с помощью бдительных граждан полиции попалось 350 нетрезвых водителей, то в этом году их уже выловили 254. Алавере благодарит неравнодушных граждан, сообщающих полиции об опасности на дороге.