Компенсация в размере более 90 000 евро: увольнение Мартина Халлика из ТУ было незаконным

Суд не удовлетворил требование Халлика о выплате ему еще и платы за повышение квалификации. Судебные издержки оплачивают обе стороны конфликта, сообщает Rus.ERR.

Тартуский университет в одностороннем порядке расторг трудовой договор с Халликом, сославшись на утрату к нему доверия в связи с недостойным поведением.