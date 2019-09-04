Компенсация в размере более 90 000 евро: увольнение Мартина Халлика из ТУ было незаконным

Сегодня, 4 сентября, Тартуский уездный суд частично удовлетворил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика и обязал вуз выплатить Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.
Суд не удовлетворил требование Халлика о выплате ему еще и платы за повышение квалификации. Судебные издержки оплачивают обе стороны конфликта, сообщает Rus.ERR.
Тартуский университет в одностороннем порядке расторг трудовой договор с Халликом, сославшись на утрату к нему доверия в связи с недостойным поведением.
По словам самого Халлика, Тартуский университет не сообщил ему, в чем конкретно виноват бывший директор университетской библиотеки, но позже выяснилось, что подчиненные обвиняли его в сексуальных домогательствах.