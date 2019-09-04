Ср, 4.09.2019
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  • Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Выру 82-летней женщины

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Выру 82-летней женщины

Пропавшая 82-летняя Айви

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 82-летней Айве, которая сегодня в Выру доехала на автобусе 11-го маршрута до неустановленной остановки, после чего о ее месте пребывания ничего не известно.

В среду во второй половине дня полиция получила сообщение о том, что в районе выруского хлебокомбината пропала 82-летняя Айве, которая без посторонней помощи может оказаться в бедственном положении из-за состояния здоровья. 

"Айве со своим супругом в первой половине дня отправились из дома на автобусе на дачу, расположенную за хлебокомбинатом. В 11.20 муж вышел из автобуса номер 11 у хлебокомбината, но супруга за ним не последовала. Пожилой мужчина заметил это, только когда автобус уже ушел", - сказала выруский участковый Мирьям Уйбо. У уехавшей дальше на автобусе Айви с собой не было телефона, и неизвестно, на какой остановке она вышла.

Полиция Выру начала поиски пропавшей женщины. По словам участкового полицейского, сейчас проверяются районы остановки Leivakombinaat, а также окрестности дачи. "Мы пообщались и с водителем, но, к сожалению, в заполненном автобусе он не смог заметить, на какой остановке вышла нуждающаяся в помощи женщина", - сказала Уйбо. Она добавила, что полиция поддерживает контакт с мужем и родственниками Айви, но пока они ничего о ней не слышали.

"Семья пропавшей сообщила, что Айве - тихая по натуре и обычно не контактирует с окружающими. Известно, что женщина привычна к передвижению по городу в одиночку, не обращая внимание на происходящее вокруг", - сообщила представитель полиции. Она добавила, что пожилая дама находится в хорошей физической форме и может пройти пешком большие расстояния.

Рост Айви - 160 см, телосложение среднее, хорошая физическая форма. Уходя из дома, она была одета в голубую куртку на молнии, бежевую шапку, темные брюки или юбку и темные туфли.

Всех кто видел попадающую под описание женщину или может сообщить любую информацию, которая поможет установить ее местонахождение, просят незамедлительно позвонить по экстренному номеру 112.

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