Ср, 4.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Единственная в Испании женщина-призер зимних Олимпийских игр найдена мертвой

Единственная в Испании женщина-призер зимних Олимпийских игр найдена мертвой

Бланка Фернандес Очоа

ФОТО: David Fernandez / EPA

Испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа найдена мертвой, передает Sports.ru.

Ранее полиция сообщала о ее исчезновении.

С 23 августа Очоа не выходила на связь с родными. Последний раз спортсменку видели за рулем ее машины в окрестностях Мадрида, позднее автомобиль был обнаружен бесхозным в национальном парке Лос-Дехесас.

Тело спортсменки было найдено на одном из пиков горного массива Сьерра-де-Гуадаррама. Причина смерти не уточняется. 

56-летняя Очоа выиграла бронзовую медаль в слаломе на Олимпийских играх-1992 в Альбервилле. Это достижение является уникальным для Испании: больше никто из представительниц этой страны не выигрывал медали зимних Олимпиад.

После Олимпиады-1992 Очоа завершила карьеру.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ