Новому виадуку Хааберсти ищут название: предложите свой вариант

Виадук протяженностью 227 метров и длиной 5 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могут предлагать свои варианты названия для виадука. Также можно предлагать названия для пешеходных туннелей, проходящих под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что круговая развязка важный транспортный узел как для Таллинна и Хааберсти, так и для жителей близлежащих волостей. Благодаря ему сообщение с городом стало более плавным и быстрым.

«Конкурс для поиска названия был организован для привлечения жителей к этому процессу, чтобы имя было так сказать «из народа». Приятно, что у виадука и подземных туннелей будут собственные «имена», по которым их будут узнавать жители и гости района», - объяснил Ханимяги.

Для местного бизнеса реконструкция перекрестка Хааберсти была очень важна. «Несмотря на то, что во время стройки доступ к нашим точкам был затруднён, конечный результат устраивает всех. Хотим быть хорошими партнёрами как для города, так и для местных жителей, чтобы городская среда стала ещё лучше», - сказала руководитель центра Rocca al Mare Линда Эйхлер.

Варианты названий можно принести до 1 октября в управу Хааберсти и в информационный стол центра Rocca al Mare. В интернете на странице:www.roccaalmare.ee/nimekonkurss.

Название должно быть на эстонском, известно в местных кругах и подчеркивать культурное наследие. Название не может быть цифрой или состоять из нескольких слов.