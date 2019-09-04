Россия билась достойно, но свои ошибки исправить не смогла

Россияне в первой четверти ненадолго отпустили аргетинцев, дав повести в счете, но сумели остановить соперника и закончить четверть в свою пользу 17:12. После мини-перерыва удалось россиян просто задавить, набрав подряд 15 очков, при том, что россияне ни одного точного попадания не сделали. Вторая четверть - головная боль россиян на этом ЧМ и матч с Аргентиной исключением не стал, правда -10 в середине четверти удалось подсократить до -6, 33:39. Третья четверть осталась за аргентинцами 7:14, которые играли практически в домашней обстановке и на последние десять минут они ушли при счете 53:40 в свою пользу. А в последнем отрезке матча россияне сразу спуртовали 9:0, 13:4 и подобрались к аргентине на 37-й минуте на расстояние одного обычного броска: 57:59. Однако додавить Аргентину не получилось: в атаке зачем-то сфолил Курбанов, а затем Зубков не попал из-за дуги, подбор взяли аргентинцы и пришлось снова фолить - 57:62. Зубков, правда, исправился, хорошо подставившись под Луиса Сколу и забив два штрафных, но неумелая игра под чужим щитом и необходимость фолить обнулила все героические попытки россиян спасти матч после проваленных двух четвертей.