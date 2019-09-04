Тяжелое ДТП на Таллиннском шоссе: пострадали пять человек, в том числе младенец

В середине дня, когда на Таллиннском шоссе интенсивное движение, водитель BMW пытался обогнать колонну машин. К сожалению, у него не вышло и в ДТП, не считая самого водителя, пострадали четыре человека, в том числе младенец.

Медики службы неотложной медицинской помощи сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не грозит, однако травмы серьезны и их придется лечить еще долго.