Ср, 4.09.2019
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Тяжелое ДТП на Таллиннском шоссе: пострадали пять человек, в том числе младенец
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Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Во вторник, 3 сентября, в полдень в Латвии на Таллиннском шоссе между Балтэзерсом и Адажи произошла тяжелая авария. Безрассудный водитель при попытке обогнать несколько автомобилей спровоцировал ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает программа Degpunktā.

В середине дня, когда на Таллиннском шоссе интенсивное движение, водитель BMW пытался обогнать колонну машин. К сожалению, у него не вышло и в ДТП, не считая самого водителя, пострадали четыре человека, в том числе младенец. 

Медики службы неотложной медицинской помощи сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не грозит, однако травмы серьезны и их придется лечить еще долго.

На месте происшествия работала также бригада VUGD, пытавшаяся освободить людей из машины, у которой была сорвана крыша. Младенец, который находился в одной из машин, практически не пострадал. Детское кресло смогло выдержать удар. 

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